İlk Kez Bir Yerli Oyun Şirketinin Sahibi Vergi Rekortmeni Oldu: Mert Gür Kimdir?
İlk Kez Bir Yerli Oyun Şirketinin Sahibi Vergi Rekortmeni Oldu: Mert Gür Kimdir?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilerle, 2023 yılında en çok vergi ödeyen isimler belli oldu. Selçuk Bayraktar zirvede yer alırken listede şaşırtan isimler de vardı. Mert Gür'ün listeye dahil olmasıyla, ilk kez bir yerli oyun firmasının kurucusu ve CEO'su vergi rekortmenleri arasında yer aldı.
Peki vergi rekortmeni Mert Gür kimdir, hangi şirketin kurucusu?
Gelin detaylara bakalım.
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Türkiye'nin 2023 yılında en çok vergi ödeyen isimleri belli oldu.
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Mert Gür'ün bilgilerini açıklamasıyla ilk kez yerli bir oyun firmasının kurucusu vergi rekortmenleri listesinde yerini aldı.
Mert Gür Kimdir?
Mert Gür'ün Kariyeri
Loop Games'in İmza Attığı Başarılar
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Tilting Point'in başkanı Samir Agili yaptığı açıklamada Loop Games'in Türk mobil oyun geliştiricilerinin başarısının bir örneği olduğunu belirtmişti.
60 milyon dolarlık yatırım alan Match 3D oyununun ise 2021 yılının Aralık Ayında ABD'de en çok indirilen 7. uygulama olduğunu da belirtelim.
Yalnızca 3 yılda büyük bir yatırım almayı başaran Loop Games, 2022 yılında ise 200 milyon dolarlık ihracata imza atmayı başarmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Loop Games'in kurucusu Mert Gür'ü ziyaret etmiş, şirketin 2022 yılında 200 milyon lira vergi ödediğine dikkat çekmişti.
2023 yılının Ocak ayında ise Loop Games, Türkiye'nin en iyi Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Servisleri ihracatçısı olmayı başardı.
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