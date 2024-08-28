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İlk Kez Bir Yerli Oyun Şirketinin Sahibi Vergi Rekortmeni Oldu: Mert Gür Kimdir?

İlk Kez Bir Yerli Oyun Şirketinin Sahibi Vergi Rekortmeni Oldu: Mert Gür Kimdir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 16:17

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilerle, 2023 yılında en çok vergi ödeyen isimler belli oldu. Selçuk Bayraktar zirvede yer alırken listede şaşırtan isimler de vardı. Mert Gür'ün listeye dahil olmasıyla, ilk kez bir yerli oyun firmasının kurucusu ve CEO'su vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

Peki vergi rekortmeni Mert Gür kimdir, hangi şirketin kurucusu?

Gelin detaylara bakalım.

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Türkiye'nin 2023 yılında en çok vergi ödeyen isimleri belli oldu.

Türkiye'nin 2023 yılında en çok vergi ödeyen isimleri belli oldu.

Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler belli olurken 4, 6, 8, 9 ve 10. sırada yer alan mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi. 

Öte yandan Mert Gür,  ilk kez mükellef bilgilerinin açıklanmasını kabul ederek listedekini yerini duyurdu.

Mert Gür'ün bilgilerini açıklamasıyla ilk kez yerli bir oyun firmasının kurucusu vergi rekortmenleri listesinde yerini aldı.

Mert Gür'ün bilgilerini açıklamasıyla ilk kez yerli bir oyun firmasının kurucusu vergi rekortmenleri listesinde yerini aldı.

Bilgilerini kamuya açık bir şekilde paylaşan Mert Gür'ün kim olduğu, hangi şirketin kurucusu olduğu da elbette merak edildi.

Mert Gür Kimdir?

Mert Gür Kimdir?
cdnuploads.aa.com.tr

Mert Gür, 'Loop Games' şirketinin kurucusu ve CEO'sudur. 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne başlayan Gür, 2017 yılında mezun olmuştur.

Bilkent Üniversitesi'nde halen işletme yüksek lisans programına devam etmektedir.

Mert Gür'ün Kariyeri

Mert Gür'ün Kariyeri

Mert Gür, kendi şirketini kurana dek çok çeşitli oyun firmalarında farklı pozisyonlarda çalıştı. Oyun geliştiricisi olarak çalışan Mert Gür, henüz 2019 yılında ise kendi şirketi olan Loop Games'i kurdu.

Ankara'da yaşayan Mert Gür'ün şirketi de Hacettepe Teknokent'te bulunuyor.

Loop Games'in İmza Attığı Başarılar

Loop Games'in İmza Attığı Başarılar

Ankara'da kurulan yerli oyun stüdyosu Loop Games, henüz kurulduğu yıl olan 2019'da Google Indie Game Accelerator’a seçilmeyi başardı.

2021 yılında ise ABD merkezli Tilting Point‘ten 60 milyon dolar yatırım aldı. 

Küçük oyun geliştiricileri ile çalışan Tilting Point, yaptığı yatırımlarla geliştiricilerin büyümesine yardımcı oluyor. 

Ayrıca, Tilting Point'in bugüne kadar verdiği en büyük desteğin Loop Games'e ait olduğunu da belirtmekte fayda var.

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Tilting Point'in başkanı Samir Agili yaptığı açıklamada Loop Games'in Türk mobil oyun geliştiricilerinin başarısının bir örneği olduğunu belirtmişti.

Tilting Point'in başkanı Samir Agili yaptığı açıklamada Loop Games'in Türk mobil oyun geliştiricilerinin başarısının bir örneği olduğunu belirtmişti.

“Loop Games, Türk mobil oyun geliştiricilerinin başarısının bir başka örneğidir.”

60 milyon dolarlık yatırım alan Match 3D oyununun ise 2021 yılının Aralık Ayında ABD'de en çok indirilen 7. uygulama olduğunu da belirtelim.

60 milyon dolarlık yatırım alan Match 3D oyununun ise 2021 yılının Aralık Ayında ABD'de en çok indirilen 7. uygulama olduğunu da belirtelim.

Oyunun ilk yatırım aldığı zamanda aktif kullanıcı sayısı 500 bin kişi olarak aktarılmış, bu sayı çok kısa bir süre içerisinde 40 kat artarak tam 2,6 milyona ulaşmıştı.

Yalnızca 3 yılda büyük bir yatırım almayı başaran Loop Games, 2022 yılında ise 200 milyon dolarlık ihracata imza atmayı başarmıştı.

Yalnızca 3 yılda büyük bir yatırım almayı başaran Loop Games, 2022 yılında ise 200 milyon dolarlık ihracata imza atmayı başarmıştı.

2021'de yalnızca 7 kişinin çalıştığı Loop Games, 2022 yılında 20 çalışanıyla birlikte 3 ayda yaptıkları bir oyunu satmış ve ülkemizde 200 milyon dolar ihracat geliri getirmeyi başarmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Loop Games'in kurucusu Mert Gür'ü ziyaret etmiş, şirketin 2022 yılında 200 milyon lira vergi ödediğine dikkat çekmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Loop Games'in kurucusu Mert Gür'ü ziyaret etmiş, şirketin 2022 yılında 200 milyon lira vergi ödediğine dikkat çekmişti.
cdnuploads.aa.com.tr

Mert Gür, yaptığı açıklamalarda ise 'Türkiye şu an sektörün en iyilerinden. Bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafa odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez.' ifadelerini kullanmıştı.

2023 yılının Ocak ayında ise Loop Games, Türkiye'nin en iyi Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Servisleri ihracatçısı olmayı başardı.

2023 yılının Ocak ayında ise Loop Games, Türkiye'nin en iyi Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Servisleri ihracatçısı olmayı başardı.

Loop Games'in ve Mert Gür'ün nice başarılarına!

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