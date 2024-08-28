İlk Kez Bir Yerli Oyun Şirketinin Sahibi Vergi Rekortmeni Oldu: Mert Gür Kimdir?

Ankara'da kurulan yerli oyun stüdyosu Loop Games, henüz kurulduğu yıl olan 2019'da Google Indie Game Accelerator’a seçilmeyi başardı.

2021 yılında ise ABD merkezli Tilting Point‘ten 60 milyon dolar yatırım aldı.

Küçük oyun geliştiricileri ile çalışan Tilting Point, yaptığı yatırımlarla geliştiricilerin büyümesine yardımcı oluyor.

Ayrıca, Tilting Point'in bugüne kadar verdiği en büyük desteğin Loop Games'e ait olduğunu da belirtmekte fayda var.