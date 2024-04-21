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İlk Dizesini Verdiğimiz Şarkıların Hangisi Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket İlk Dizesini Verdiğimiz Şarkıların Hangisi Olduğunu Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 16:01

Paylaştığımız şarkıları dinliyor musun? Listelerimizde paylaştığımız şarkıları dinleyip dinlemediğini bu test ile öğreneceğiz. Eğer dinlediysen de şarkı sözü bilgini ölçmüş olacaksın! 😝 Tabii şarkının kime ait olduğunu kolaylaştırmak için şarkıcının fotoğrafını vereceğiz. İşin kolaylaşsın!

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"Hatalarınla kabul edip..."

"Hatalarınla kabul edip..."

"Kaçtım kederimden..."

"Kaçtım kederimden..."

"Gemimizin yükü ağır..."

"Gemimizin yükü ağır..."

"Biliyordum, bu diva yorgun..."

"Biliyordum, bu diva yorgun..."

"Kayıp bir şeyler var aramızda..."

"Kayıp bir şeyler var aramızda..."
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"Her uzaklık çok zor..."

"Her uzaklık çok zor..."

"Bir bulutun içine saklanmış yüzüm..."

"Bir bulutun içine saklanmış yüzüm..."

"Birazdan güneş doğacak..."

"Birazdan güneş doğacak..."
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