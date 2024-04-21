İlk Dizesini Verdiğimiz Şarkıların Hangisi Olduğunu Bulabilecek misin?

Paylaştığımız şarkıları dinliyor musun? Listelerimizde paylaştığımız şarkıları dinleyip dinlemediğini bu test ile öğreneceğiz. Eğer dinlediysen de şarkı sözü bilgini ölçmüş olacaksın! 😝 Tabii şarkının kime ait olduğunu kolaylaştırmak için şarkıcının fotoğrafını vereceğiz. İşin kolaylaşsın!