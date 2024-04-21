İlk Dizesini Verdiğimiz Şarkıların Hangisi Olduğunu Bulabilecek misin?
İlk Dizesini Verdiğimiz Şarkıların Hangisi Olduğunu Bulabilecek misin?
Paylaştığımız şarkıları dinliyor musun? Listelerimizde paylaştığımız şarkıları dinleyip dinlemediğini bu test ile öğreneceğiz. Eğer dinlediysen de şarkı sözü bilgini ölçmüş olacaksın! 😝 Tabii şarkının kime ait olduğunu kolaylaştırmak için şarkıcının fotoğrafını vereceğiz. İşin kolaylaşsın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Hatalarınla kabul edip..."
"Kaçtım kederimden..."
"Gemimizin yükü ağır..."
"Biliyordum, bu diva yorgun..."
"Kayıp bir şeyler var aramızda..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Her uzaklık çok zor..."
"Bir bulutun içine saklanmış yüzüm..."
"Birazdan güneş doğacak..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın