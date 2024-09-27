İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin ayarlarıyla oynayacak görsellerle geldik. Kimilerini ilk bakışta anlayıp gülümserken kimilerini anlamak için bi' tık uğraşmanız gerekebilir.
Hazırsanız, başlayalım!
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Bu neyin kafası?
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Albüm kapağındaki shopa bakar mısınız?
Kafalar bir hayli karışmış.
"Kız arkadaşımı ayakları nerede?"
Bari Güneş'i çalmasaydınız.
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Odayı kaplayan bir bitki mi?
"Dinozor gibi çıkmışım!"
İşte size gerçek Benjamin Button.
Mini bir fötr şapkaya ne dersiniz?
Havada durduğuna yemin edebilirim.
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Bir çizgifilm karakterine benziyor.
Atların güvenliği oldukça önemli bir konu.
"Pencerem aslında kırık değil"
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