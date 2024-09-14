İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin son damlasına kadar kullanmaya var mısınız? Bu kez beyninizin ayarlarıyla oynayacak görsellerle geldik. Kimisine gülecek kimisini anlamak için ise epey zaman harcayacaksınız.
Hazırsanız, başlayalım!
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Aldatıldığımı nasıl öğrendim, oynat bakalım.
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Pirana mı, yoksa köpek mi?
Abla kolun düşmüş.
Bu nasıl bir görsel?
Farklı bir sanat eseri.
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Uçan at.
Top yerine kafasına vurmuş bir golfçü.
Bazı melekler kanat takmaz.
Görünüşe göre birileri spor gününde üst bedeni çalıştırmayı unutmuş!
Niye her yerim ağrıyor dedikten sonra benim tüm gün oturuş.
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Hmmm.
Cuk oturmuş!
Bu ev sizce ne kadar büyük? Yoksa küçük mü demeliydim?
Topuklu ayakkabı çok yakışmış bayım.
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