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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 12:49

Beyninizin son damlasına kadar kullanmaya var mısınız? Bu kez beyninizin ayarlarıyla oynayacak görsellerle geldik. Kimisine gülecek kimisini anlamak için ise epey zaman harcayacaksınız.

Hazırsanız, başlayalım!

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Aldatıldığımı nasıl öğrendim, oynat bakalım.

Aldatıldığımı nasıl öğrendim, oynat bakalım.

Pirana mı, yoksa köpek mi?

Pirana mı, yoksa köpek mi?

Abla kolun düşmüş.

Abla kolun düşmüş.

Bu nasıl bir görsel?

Bu nasıl bir görsel?

Farklı bir sanat eseri.

Farklı bir sanat eseri.
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Uçan at.

Uçan at.

Top yerine kafasına vurmuş bir golfçü.

Top yerine kafasına vurmuş bir golfçü.

Bazı melekler kanat takmaz.

Bazı melekler kanat takmaz.

Görünüşe göre birileri spor gününde üst bedeni çalıştırmayı unutmuş!

Görünüşe göre birileri spor gününde üst bedeni çalıştırmayı unutmuş!

Niye her yerim ağrıyor dedikten sonra benim tüm gün oturuş.

Niye her yerim ağrıyor dedikten sonra benim tüm gün oturuş.
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Hmmm.

Hmmm.

Cuk oturmuş!

Cuk oturmuş!

Bu ev sizce ne kadar büyük? Yoksa küçük mü demeliydim?

Bu ev sizce ne kadar büyük? Yoksa küçük mü demeliydim?

Topuklu ayakkabı çok yakışmış bayım.

Topuklu ayakkabı çok yakışmış bayım.

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