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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 23:17

Beyninizin ayarlarıyla oynayacak bazı görsellere hazır mısınız? Kimisi sizi güldürürken kimisini anlamak için dakikalarca uğraşacaksınız. 

Hazırsanız, başlayalım!

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Haçen ne içeysun?

Haçen ne içeysun?

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Hogwarts mektubunuz ayağınıza geldi.

"Aslında iki köpeğin boyutu aynı"

"Aslında iki köpeğin boyutu aynı"

"Delik mi, yoksa su damlası mı?"

"Delik mi, yoksa su damlası mı?"

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Kıvırcık bir popo.
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Parmağın orada durmasına gerek var mıydı?

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Sonsuz kedi!!!

"Bacaklarım yapay zeka ürünü gibi duruyor."

"Bacaklarım yapay zeka ürünü gibi duruyor."

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Park etmekle uğraşmasak ne de güzel olurdu.

Park etmekle uğraşmasak ne de güzel olurdu.
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Gerçek yüzünü görene kadar bekleyin!

Ellerimize dikkat edelim lütfen!

Ellerimize dikkat edelim lütfen!

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"Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte."

"Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte."

"Na..Nasıl yani?!"

"Na..Nasıl yani?!"

"Kapı kulpunun kırıldığını sanmıştım."

"Kapı kulpunun kırıldığını sanmıştım."

Umarız iyisindir...

Umarız iyisindir...

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