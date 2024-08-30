İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin ayarlarıyla oynayacak bazı görsellere hazır mısınız? Kimisi sizi güldürürken kimisini anlamak için dakikalarca uğraşacaksınız.
Hazırsanız, başlayalım!
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Haçen ne içeysun?
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Hogwarts mektubunuz ayağınıza geldi.
"Aslında iki köpeğin boyutu aynı"
"Delik mi, yoksa su damlası mı?"
Kıvırcık bir popo.
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Parmağın orada durmasına gerek var mıydı?
Sonsuz kedi!!!
"Bacaklarım yapay zeka ürünü gibi duruyor."
Kediler uzaylıdır.
Park etmekle uğraşmasak ne de güzel olurdu.
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Onu bir köpek sanabilirsiniz...
Gerçek yüzünü görene kadar bekleyin!
Ellerimize dikkat edelim lütfen!
Saydam bir bina görmüş müydünüz?
Aynalı tuvalet oldukça kafa karıştırıcı.
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"Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte."
"Na..Nasıl yani?!"
"Kapı kulpunun kırıldığını sanmıştım."
Umarız iyisindir...
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