Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 22:38

Yemekler yeri gelir karnımızı doyurur, yeri gelir gözümüzü. Bu kez de yemeklerle beraber mizaha doyduk çok şükür! Geçtiğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atmak ve mizaha doymak ister miydiniz?

Buyurunuz, sizleri böyle alalım! 👇🏻

Gözleriniz ve midenizden şimdiden özür dileriz.

Gözleriniz ve midenizden şimdiden özür dileriz.
twitter.com

Bi mercü alır mıydınız?

Bi mercü alır mıydınız?
twitter.com

Mimar Selim Bey'in efsane tasarımlarından.

Mimar Selim Bey'in efsane tasarımlarından.
twitter.com

İşini bilen birisi.

İşini bilen birisi.
twitter.com

Cuk oturdu!

Cuk oturdu!
twitter.com

Bizim boşvermişlik.

Bizim boşvermişlik.
twitter.com

Gelmeseydi.

Gelmeseydi.
twitter.com

Dolmades. Sarmaki.

Dolmades. Sarmaki.
twitter.com

En iyi bowl diyebilir miyiz?

En iyi bowl diyebilir miyiz?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Daha iyi bir tercih olamazdı.

Daha iyi bir tercih olamazdı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haftaya görüşürüz!

Haftaya görüşürüz!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın