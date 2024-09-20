Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemekler yeri gelir karnımızı doyurur, yeri gelir gözümüzü. Bu kez de yemeklerle beraber mizaha doyduk çok şükür! Geçtiğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atmak ve mizaha doymak ister miydiniz?
Buyurunuz, sizleri böyle alalım! 👇🏻
Gözleriniz ve midenizden şimdiden özür dileriz.
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