Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemekler yeri gelir karnımızı doyurur, yeri gelir gözümüzü. Bu kez de yemeklerle beraber mizaha doyduk çok şükür! Geçtiğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atmak ve mizaha doymak ister miydiniz?

Buyurunuz, sizleri böyle alalım! 👇🏻