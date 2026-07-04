İlk Albümünde 27 Farklı Enstrüman Kullandı: Kim Bu Şarkıcı?
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İlk albümünde 27 enstrüman çaldı....
Başka sanatçılara dev hitlerini hediye etti.
Zaman içinde adını bir sembole dönüştürdü.
Michael Jackson ile düeti reddeti.
Binlerce şarkısının bulunduğu şifreli bir kasası var.
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Resmen internete savaş açtı.
Topuklu ayakkabılarla basket maçı yaptı.
Yanağına köle yazdı...
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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