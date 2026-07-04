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İlk Albümünde 27 Farklı Enstrüman Kullandı: Kim Bu Şarkıcı?

etiket İlk Albümünde 27 Farklı Enstrüman Kullandı: Kim Bu Şarkıcı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 23:01
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İlk albümünde 27 enstrüman çaldı....

İlk albümünü çıkardığında henüz 19 yaşındaydı. Albümdeki şarkıların sözlerini yazıp bestesini yapmakla kalmadı... Akustik gitardan synthesizer’a, kongadan fırçalı davula kadar tam 27 farklı enstrümanı tek başına çaldı ve albümün yapımcılığını üstlendi.

Başka sanatçılara dev hitlerini hediye etti.

Sadece kendi söylemedi... Müzik dünyasının çok yakından bildiği efsane hitlerin arkasındaki dahi isimdi. Kadın bir vokalistin dünyayı ağlatan o meşhur ayrılık balladını, ünlü bir kadın grubunun pazartesi sendromunu anlatan pop şarkısını ve bir R&B kraliçesinin imza parçasını tamamen o yazıp besteledi.

Zaman içinde adını bir sembole dönüştürdü.

Plak şirketiyle yaşadığı telif krizine tepki olarak bir dönem adını kullanmayı tamamen bıraktı. Kendini erkek ve dişi sembollerinin birleşiminden oluşan özel bir logoyla ifade etti. Medya ona isim takamadığı için uzun süre 'Eski Adı ... Olan Sanatçı' şeklinde hitap etmek zorunda kaldı.

Michael Jackson ile düeti reddeti.

Michael Jackson, 80'lerdeki o meşhur agresif ve siyah deri ceketli şarkısının klibinde onunla düet yapmak istemişti. Ancak gizemli sanatçımız, şarkının ilk dizesindeki 'Kıçın bana ait' sözünü söylemeyi reddettiği için bu tarihi teklifi geri çevirdi.

Binlerce şarkısının bulunduğu şifreli bir kasası var.

Malikanesinde, banka kasası gibi şifreli ve korumalı devasa bir oda bulunuyordu. Ömrü boyunca kaydettiği ama hiç yayınlamadığı binlerce şarkıyı, yüzlerce video klibi ve tamamlanmış gizli albümleri bu kasaya kilitledi. Bu eserler ancak o öldükten sonra yavaş yavaş açılmaya başlandı.

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Resmen internete savaş açtı.

Teknoloji dünyasıyla arası hiç barışık değildi. 'İnternet tamamen bitti' diyerek şarkılarının YouTube veya dijital platformlarda yayınlanmaması için çok katı telif savaşları verdi ve müziğini dijital dünyadan uzun süre köşe bucak sakladı.

Topuklu ayakkabılarla basket maçı yaptı.

Dışarıdan bakıldığında hiç öyle durmasa da lise yıllarında okul takımında oynayan müthiş bir basketbolcuydu. Sonraki yıllarda da malikanesinde gecenin bir yarısı, ayağındaki yüksek topuklu ayakkabılara aldırış etmeden misafirlerine basketbol maçı teklif edip herkesi yenmesiyle bilinirdi.

Yanağına köle yazdı...

Plak şirketiyle olan sözleşmesini bir tür esaret olarak görüyordu. Albüm haklarının kendisine ait olmamasını protesto etmek için uzun süre kameraların karşısına ve konser sahnesine yanağına kocaman 'Slave' yani köle yazarak çıktı.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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