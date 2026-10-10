İlişkiyi Bitiren 1 Numaralı Sebep Belli Oldu: Cimrilik de Ana Kuzuluğu da Geride Kaldı
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Onedio'nun 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Hangisi senin için ilişki bitirme sebebi?' anketinde okurlar ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini açık açık ortaya koydu. 1.938 kişinin katıldığı ankette cimrilikten sosyal medya bağımlılığına kadar pek çok seçenek yarıştı. Ancak tek bir davranış, diğer tüm seçeneklerin toplamından bile fazla oy aldı.
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Her 10 kişiden 6'sı için eski sevgiliyle konuşmak kırmızı çizgi.
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Cimrilik ikinci, anneye aşırı düşkünlük üçüncü sırada.
"Sevdim bir kere" diyenler yüzde 4,6'da kaldı.
"Hangisi senin için ilişki bitirme sebebi?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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