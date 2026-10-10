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İlişkiyi Bitiren 1 Numaralı Sebep Belli Oldu: Cimrilik de Ana Kuzuluğu da Geride Kaldı

İlişkiyi Bitiren 1 Numaralı Sebep Belli Oldu: Cimrilik de Ana Kuzuluğu da Geride Kaldı

psikoloji ilişki
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 12:41
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Onedio'nun 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Hangisi senin için ilişki bitirme sebebi?' anketinde okurlar ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini açık açık ortaya koydu. 1.938 kişinin katıldığı ankette cimrilikten sosyal medya bağımlılığına kadar pek çok seçenek yarıştı. Ancak tek bir davranış, diğer tüm seçeneklerin toplamından bile fazla oy aldı.

Onedio anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Her 10 kişiden 6'sı için eski sevgiliyle konuşmak kırmızı çizgi.

Her 10 kişiden 6'sı için eski sevgiliyle konuşmak kırmızı çizgi.

Ankette açık ara birinci sırada 1.166 oyla 'Eski sevgilisiyle hâlâ konuşması' seçeneği yer aldı. Katılımcıların yüzde 60,2'si, partnerinin eski sevgilisiyle iletişimini sürdürmesini ilişkiyi bitirmek için yeterli bir sebep olarak görüyor.

Bu seçenek tek başına, diğer altı seçeneğin toplamından 394 oy daha fazla aldı. Sonuç, güven duygusunun okurlar için ilişkideki en hassas nokta olduğunu ortaya koyuyor.

Eski sevgiliyle 'arkadaş kalmak' meselesi sosyal medyada da sık sık tartışma konusu oluyor. Ankete katılanların büyük çoğunluğu ise bu konuda net: Geçmiş, geçmişte kalmalı.

Cimrilik ikinci, anneye aşırı düşkünlük üçüncü sırada.

Cimrilik ikinci, anneye aşırı düşkünlük üçüncü sırada.

İkinci sırada 212 oy ve yüzde 10,9'luk payla cimrilik var. Yaklaşık her 10 katılımcıdan biri, partnerinin cimri davranışlarını ilişkiyi sonlandırmak için yeterli buluyor.

Üçüncü sırada ise 155 oyla 'Annesine aşırı düşkün olması' seçeneği yer aldı. Katılımcıların yüzde 8'i, partnerinin ailesiyle arasına sağlıklı sınırlar koyamamasını ilişki için ciddi bir sorun olarak görüyor.

Dördüncü sıradaki 'Garsona kaba davranması' seçeneğini ise 118 kişi işaretledi. Yüzde 6,1'lik bu kesim için partnerin başkalarına karşı tavrı, karakterinin de aynası.

"Sevdim bir kere" diyenler yüzde 4,6'da kaldı.

"Sevdim bir kere" diyenler yüzde 4,6'da kaldı.

Dijital dünyaya dair seçenekler ise beklenenden daha az oy aldı. 'Sosyal medyada her şeyi paylaşması' seçeneğini 103 kişi (yüzde 5,3), 'Mesajlara saatler sonra dönmesi' seçeneğini ise 94 kişi (yüzde 4,9) işaretledi.

Listenin son sırasında romantik bir cevap yer aldı. 'Hiçbir şey, sevdim bir kere' diyenlerin sayısı 90'da kaldı. Yani ankete katılan yaklaşık her 20 kişiden yalnızca biri, ne olursa olsun ilişkisini bitirmeyeceğini söyledi.

Gerçek hayatta da ayrılıklar azımsanacak gibi değil. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 193 bin 793 çift boşandı. Boşanmaların yüzde 34'ü ise evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti.

"Hangisi senin için ilişki bitirme sebebi?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Hangisi senin için ilişki bitirme sebebi?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Eski sevgilisiyle hâlâ konuşması / 1.166 oy

2. Cimrilik / 212 oy

3. Annesine aşırı düşkün olması / 155 oy

4. Garsona kaba davranması / 118 oy

5. Sosyal medyada her şeyi paylaşması / 103 oy

6. Mesajlara saatler sonra dönmesi / 94 oy

7. Hiçbir şey, sevdim bir kere / 90 oy

Onedio anketlerine ulaşmak için tıklayın.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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