İlişkiyi Bitiren 1 Numaralı Sebep Belli Oldu: Cimrilik de Ana Kuzuluğu da Geride Kaldı

Ankette açık ara birinci sırada 1.166 oyla 'Eski sevgilisiyle hâlâ konuşması' seçeneği yer aldı. Katılımcıların yüzde 60,2'si, partnerinin eski sevgilisiyle iletişimini sürdürmesini ilişkiyi bitirmek için yeterli bir sebep olarak görüyor.

Bu seçenek tek başına, diğer altı seçeneğin toplamından 394 oy daha fazla aldı. Sonuç, güven duygusunun okurlar için ilişkideki en hassas nokta olduğunu ortaya koyuyor.

Eski sevgiliyle 'arkadaş kalmak' meselesi sosyal medyada da sık sık tartışma konusu oluyor. Ankete katılanların büyük çoğunluğu ise bu konuda net: Geçmiş, geçmişte kalmalı.