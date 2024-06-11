İlber Ortaylı’nın Yol Hikayeleri: Unutamadığı Alman Aşkını Açıkladı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yeni çıkan kitabı “Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri” için röportaj verdi. Ortaylı, bir gezi sırasında tanıştığı ve uzun süre birlikte olduğu Alman Doris Stober’i unutmadığı aşkı olarak tanımladı.