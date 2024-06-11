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İlber Ortaylı’nın Yol Hikayeleri: Unutamadığı Alman Aşkını Açıkladı

İlber Ortaylı’nın Yol Hikayeleri: Unutamadığı Alman Aşkını Açıkladı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 14:05

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yeni çıkan kitabı “Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri” için röportaj verdi. Ortaylı, bir gezi sırasında tanıştığı ve uzun süre birlikte olduğu Alman Doris Stober’i unutmadığı aşkı olarak tanımladı.

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Tarihçi İlber Ortaylı, yeni çıkan kitabı için Gazete Oksijen’den Ebru D. Dedeoğlu’na açıklamalarda bulundu.

Tarihçi İlber Ortaylı, yeni çıkan kitabı için Gazete Oksijen’den Ebru D. Dedeoğlu’na açıklamalarda bulundu.

Röportajın tamamı

Prof. Ortaylı, Almanya’nın Stuttgart kentini ziyaret ederken tanıştığı Alman Doris Stober’i anlattı.

Prof. Ortaylı, Almanya’nın Stuttgart kentini ziyaret ederken tanıştığı Alman Doris Stober’i anlattı.

“Hassas bir insandı, diğer Almanlara benzemiyordu. Nitekim bir ara görüşemedik ama sonra kaldığımız yerden devam ettik. Çok iyi bir insandı. Öyle oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Dış yeni dünyadan aklımda bir tek Doris kaldı”

“Hassas bir insandı, diğer Almanlara benzemiyordu. Nitekim bir ara görüşemedik ama sonra kaldığımız yerden devam ettik. Çok iyi bir insandı. Öyle oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Dış yeni dünyadan aklımda bir tek Doris kaldı”

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Yunus

drink sonra dodo ahahahhaa