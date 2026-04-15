İlan Sitelerinde Aracı Tuzağı! Araç Alıp Satacaklar Bu Dolandırıcılık Yöntemine Dikkat

Dolandırıcılar, ilan sitelerinden gözlerine kestirdikleri piyasa değeri 1,5 milyon TL olan bir araç ilanının sahibini ararlar. 'Aracı bugün alacağız, al bu da kaporan; ancak ilanı acilen kaldır,' diyerek satıcıya ilanı kaldırtırlar.

Daha sonra, daha önce ekran görüntüsünü aldıkları bu ilanı 1 milyon TL bedelle ve 'acil' notuyla kendi üzerlerinden tekrar yayına alırlar. Piyasanın çok altındaki bu fiyatı gören alıcılar ise ilana hücum eder. Dolandırıcı, gözüne kestirdiği alıcıyı şu yalanla ikna eder: 'Bu araç amcamın, nakit sıkıştığı için ucuza koyduk. Üzerini ben tamamlayıp ona vereceğim; direkt ona versem kabul etmezdi, bu vesileyle ona yardımcı oluyorum.'

Ardından gerçek satıcıyı arayarak oyunun ikinci aşamasına geçer: 'Aracı amcama alacağım ama onun durumu yok, sadece 1 milyon TL'si var. Üzerini ben sana ayrıca tamamlayacağım. Sen noterde satış fiyatını 1 milyon TL gibi göster ki adam üzülmesin.' Satıcı, zaten kapora aldığı için bu durumdan şüphelenmez.

Noter günü geldiğinde dolandırıcı, son dakika işi çıkmış gibi davranarak gelmez; tarafları ekspertize ve notere yönlendirir. İki taraf da kârlı çıkacağını düşündüğü için (alıcı ucuza alacağını, satıcı ise istediği fiyata satacağını sanır) aralarında detayları konuşmazlar.

Noter aşamasında dolandırıcı, alıcıyı arayıp 'Akrabamın IBAN adresini atıyorum,' der; satıcıya ise 'Senin IBAN'ını verdim, parayı yollasınlar; gelince haber ver, üzerini ben tamamlayacağım,' diyerek tarafları bağlar. Alıcı, parayı dolandırıcının hesabına yolladığı an iletişim kesilir. Alıcı 'Parayı yolladım,' derken satıcı 'Bana gelen bir şey yok,' der ve dolandırıcıya bir daha ulaşılamaz.