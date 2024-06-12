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İkizler Burcuysan Buraya: Doğum Günü Partinde Hangi Şarkıyla Dans Etmelisin?

etiket İkizler Burcuysan Buraya: Doğum Günü Partinde Hangi Şarkıyla Dans Etmelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 11:01

Yaz geldi ve İkizler burcu mevsimindeyiz! Doğum gününde hangi şarkı ile dans etmen gerektiiğini öğrenmek için haydi teste! Şimdiden mutlu yaşlara! ❤️

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1. Doğum günü partini nasıl bir mekanda yapmayı planlıyorsun?

2. Partine davet edeceğin ilk kişi kim olurdu?

3. Doğum günü pastan nasıl olsun isterdin?

4. Partine hangi ünlü ismi davet etmek isterdin?

5. Partinin teması ne olsun isterdin?

5. Partinin teması ne olsun isterdin?
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6. Kendini nasıl tanımlarsın?

7. Doğum günü sabahı ilk iş ne yaparsın?

8. Son soru! Doğum günü hediyesi olarak en çok ne almak isterdin?

Ya El Yelil!

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana!

Calvin Harris - My Way!

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