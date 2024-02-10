İki Cumhurbaşkanı Üç Başbakan Çıkaran Refah Partisi'nin 94 Yerel Seçim Kadrosu'nu Anımsıyoruz

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için son düzlüğe girilirken günümüzde iktidarda olan çok sayıda siyasetçinin yıldızını parlatan 1994 Yerel Seçimleri'ni anımsamaya ne dersiniz?

Refah Partisi'nin 1994 Jenerasyonu öyle bir jenerasyondu ki, bu partiye yönelik 'Milan ve Ajax'ın Efsane Kadrosu' yakıştırmaları bile yapıldı.

Öyleyse gelin, iki Cumhurbaşkanı, üç Başbakan, onlarca da bakan çıkaran Refah'ın 1994 kadrosunu yeniden hatırlayalım.