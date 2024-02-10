İki Cumhurbaşkanı Üç Başbakan Çıkaran Refah Partisi'nin 94 Yerel Seçim Kadrosu'nu Anımsıyoruz
İki Cumhurbaşkanı Üç Başbakan Çıkaran Refah Partisi'nin 94 Yerel Seçim Kadrosu'nu Anımsıyoruz
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için son düzlüğe girilirken günümüzde iktidarda olan çok sayıda siyasetçinin yıldızını parlatan 1994 Yerel Seçimleri'ni anımsamaya ne dersiniz?
Refah Partisi'nin 1994 Jenerasyonu öyle bir jenerasyondu ki, bu partiye yönelik 'Milan ve Ajax'ın Efsane Kadrosu' yakıştırmaları bile yapıldı.
Öyleyse gelin, iki Cumhurbaşkanı, üç Başbakan, onlarca da bakan çıkaran Refah'ın 1994 kadrosunu yeniden hatırlayalım.
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1994 Yerel Seçimleri, Türkiye'de İslamcı çizgideki Refah Partisi'nin en büyük seçim başarılarından birisi olarak tarihteki yerini aldı.
27 Mart 1994'te düzenlenen yerel seçimlerde Refah Partisi 28, Anavatan Partisi 14, Doğru Yol Partisi 11, Sosyal Demokrat Halkçı Parti 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Cumhuriyet Halk Partisi 5 ilde seçimleri kazanmayı başardı.
1994 yılından itibaren kamuoyunun yakından tanıdığı Refah Partili yöneticiler ve belediye başkanları, sonraki yıllarda Türkiye'yi yöneten iktidar kadrosunu oluşturan isimler oldular.
Refah Partisi, 1994 başarısı sonrası ivmesini sürdürerek 1995 genel seçimlerinde de birinci parti olmayı başardı. Türkiye bu dönemde Refah Partisi'nin İslami politikalarından dolayı laiklik endişesini ve krizlerini yaşadı.
Refah Partisi'nin kapatılması sonrası aynı hareket tarafından Fazilet Partisi kuruldu. Bu partide ise Necmettin Erbakan yasaklı durumda olduğu için Recai Kutan genel başkanlık koltuğuna oturdu.
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1994 yılında Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılında yapılan ara seçim sonucu milletvekili oldu.
Refah Partisi'nin 1990'lı yıllarda içinde barındırdığı isimlerden ise yalnızca Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkmadı. O dönemlerde bu partide görev yapan Hasan Mezarcı, yıllar sonra bambaşka bir iddia ile ortaya çıktı.
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