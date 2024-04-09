İhsan Tarkan Survivor'da Yarışmadan Çekilen İsimleri ve Elenen Yarışmacıyı İfşaladı!
İhsan Tarkan Survivor'da Yarışmadan Çekilen İsimleri ve Elenen Yarışmacıyı İfşaladı!
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Son yılların en olaylı geçen Survivor'ında Poyraz'ın elenmesinin ardından Mavi takımda büyük bir çöküş yaşanmıştı.
Üst üste kaybettikleri oyunların ardından Acun Ilıcalı da özellikle Ogeday'a yüklenmiş; toparlanması ve takımı toparlaması için uyarıda bulunmuştu.
Hatta moral bozukluğu gözle görülen Ogeday'ın yarışmadan çekilmek istediği de iddialar arasında yer almıştı.
Yoğun olan Survivor gündeminin ardından Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan İhsan Tarkan konu ile ilgili yorum yaparken yarışmayla ilgili bazı spoilerlar verdi.
İhsan Tarkan Survivor'da takımların karışacağı, Ogeday ve Furkan'ın mental çöküşüyle yarışmadan ayrılacağı ve Yasin'in eleneceğine dair spoiler verdi.
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İhsan Tarkan'ın bu sözlerinin yalnızca bir öngörüden mi ibaret yoksa Survivor'da yaşanacakların ifşası mı olduğu henüz bilinmiyor.
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