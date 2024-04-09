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İhsan Tarkan Survivor'da Yarışmadan Çekilen İsimleri ve Elenen Yarışmacıyı İfşaladı!

İhsan Tarkan Survivor'da Yarışmadan Çekilen İsimleri ve Elenen Yarışmacıyı İfşaladı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
09.04.2024 - 20:39

Survivor Ekstra'nın sunucularından İhsan Tarkan, program sırasında iki yarışmacının yarışmadan çekildiğini açıklarken bu hafta elenecek ismi de ağzından kaçırdı!

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Son yılların en olaylı geçen Survivor'ında Poyraz'ın elenmesinin ardından Mavi takımda büyük bir çöküş yaşanmıştı.

Son yılların en olaylı geçen Survivor'ında Poyraz'ın elenmesinin ardından Mavi takımda büyük bir çöküş yaşanmıştı.

Üst üste kaybettikleri oyunların ardından Acun Ilıcalı da özellikle Ogeday'a yüklenmiş; toparlanması ve takımı toparlaması için uyarıda bulunmuştu.

Üst üste kaybettikleri oyunların ardından Acun Ilıcalı da özellikle Ogeday'a yüklenmiş; toparlanması ve takımı toparlaması için uyarıda bulunmuştu.

Hatta moral bozukluğu gözle görülen Ogeday'ın yarışmadan çekilmek istediği de iddialar arasında yer almıştı.

Hatta moral bozukluğu gözle görülen Ogeday'ın yarışmadan çekilmek istediği de iddialar arasında yer almıştı.

Mavi takımda tüm bunlar yaşanırken Hilmi Cem'in tavrı sosyal medyada tepki çekmişti.

Yoğun olan Survivor gündeminin ardından Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan İhsan Tarkan konu ile ilgili yorum yaparken yarışmayla ilgili bazı spoilerlar verdi.

Yoğun olan Survivor gündeminin ardından Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan İhsan Tarkan konu ile ilgili yorum yaparken yarışmayla ilgili bazı spoilerlar verdi.

İhsan Tarkan Survivor'da takımların karışacağı, Ogeday ve Furkan'ın mental çöküşüyle yarışmadan ayrılacağı ve Yasin'in eleneceğine dair spoiler verdi.

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İhsan Tarkan'ın bu sözlerinin yalnızca bir öngörüden mi ibaret yoksa Survivor'da yaşanacakların ifşası mı olduğu henüz bilinmiyor.

İhsan Tarkan'ın bu sözlerinin yalnızca bir öngörüden mi ibaret yoksa Survivor'da yaşanacakların ifşası mı olduğu henüz bilinmiyor.

İzleyip göreceğiz!

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