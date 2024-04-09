Esra Erol'da Eşinden Kaçan Tuğçe'nin İddialarına Karşı Kocası Ali Kendini Savundu: "Dış Güçler Yuvamı Yıktı"

Esra Erol'da her yeni günde yepyeni bir şaşırtıcı olay yaşanmaya devam ediyor. Bu kez evden kaçan Tuğçe'nin eşi Ali'ye karşı iddiaları ortalığı karıştırdı. Ali'nin ise kendini savunma şekli hayatı sorgulattı.