Esra Erol'da Eşinden Kaçan Tuğçe'nin İddialarına Karşı Kocası Ali Kendini Savundu: "Dış Güçler Yuvamı Yıktı"
Esra Erol'da Eşinden Kaçan Tuğçe'nin İddialarına Karşı Kocası Ali Kendini Savundu: "Dış Güçler Yuvamı Yıktı"
Esra Erol'da her yeni günde yepyeni bir şaşırtıcı olay yaşanmaya devam ediyor. Bu kez evden kaçan Tuğçe'nin eşi Ali'ye karşı iddiaları ortalığı karıştırdı. Ali'nin ise kendini savunma şekli hayatı sorgulattı.
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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında izleyiciyi şaşırtacak pek çok olay yaşanıyor.
3 Nisan'da işe gidiyorum diyerek evden ayrılan Tuğçe'yi aramak için Esra Erol'a başvuran 8 senelik eşi Ali sözleri ve yaptıklarıyla ortalığı karıştırdı.
Ali aşk, huzur, para ve mutluluğun kendinde olduğunu; bu sebeple eşi Tuğçe'nin neden evden kaçtığını bir türlü anlamadığını söyledi.
Yeterince parasının olduğunu ve bu yüzden de eşinin çalışmak zorunda olmadığını söyleyen Ali'ye, eşi Tuğçe "Koca dırdırı dinlemek, senin boyunduruğun altında yaşamak zorunda mıyım?" dedi.
Eşi Ali'nin lakabının "pinti" olduğunu dile getiren Tuğçe, kendisine gelinliği bile bir başkasının aldığını; zengin olduğunu iddia eden Ali'nin eve hiçbir eşya almadığını söyledi.
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Eve çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi bile almadığını söylediği eşi Ali'yi artık istemediğini belirten Tuğçe, Ali'nin ilginç savunmasıyla karşılaştı.
İddiaların bitmek tükenmek bilmemesinin ardından Ali, "Dış güçler yuvamı yıktı" diyerek kendini savundu.
O anları izlemek isterseniz:
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