İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kürtçe Tiyatro Yasaklamayı Yasakladı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kürtçe Tiyatro Yasaklamayı Yasakladı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro oyununun engellenmesine tepki gösterdi. Gazeteci Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasaklamayı yasakladı.
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca arandığını yazdı.
Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz” diyerek engelleme kararının önüne geçti.
Söz konusu Kürtçe tiyatro oyununun Şişli’de sahneleneceğini belirten Hakan, “Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür” ifadelerini kullandı.
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