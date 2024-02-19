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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kürtçe Tiyatro Yasaklamayı Yasakladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kürtçe Tiyatro Yasaklamayı Yasakladı!

Kürtçe Tiyatro
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 11:48 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 11:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro oyununun engellenmesine tepki gösterdi. Gazeteci Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasaklamayı yasakladı. 

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca arandığını yazdı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca arandığını yazdı.

Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz” diyerek engelleme kararının önüne geçti.

Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz” diyerek engelleme kararının önüne geçti.

Söz konusu Kürtçe tiyatro oyununun Şişli’de sahneleneceğini belirten Hakan, “Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür” ifadelerini kullandı.

Söz konusu Kürtçe tiyatro oyununun Şişli’de sahneleneceğini belirten Hakan, “Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür” ifadelerini kullandı.

Söz konusu oyun daha önce 23 Ocak’ta Ağrı’da, 10 Şubat’ta Antep’te, 16 Şubat’ta İstanbul’da, 18 Şubat’ta ise Adana’da yasaklanmıştı.

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