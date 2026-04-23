İçişleri Bakanı Açıkladı: Türkiye Genelindeki Tüm Okullar Hakkında Yeni Kararlar: İşte 7 Maddelik Yeni Model

Yeni dönemde güvenlik, sadece okul kapısındaki nöbetçiyle değil; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 'çekirdek bir kadroyla' dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanacak.

Artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.

Bakanlık bürokratları öncülüğünde hazırlanan yeni okul güvenliği modelinde, risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.

Okullarda riskler kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Eğitim kurumlarında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki önlemler artırılacak.

Okullarda idareciler ve rehberlik öğretmenleri ile en yakın karakol arasından risklere hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemi entegre edilerek kameralar ile okul çevresi izlenecek.

Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak.

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli bir ağ da yer alacak.

Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli olarak değerlendirmeye alınacak.

Veri paylaşımı ile 'sessiz tehlikeler' önceden tespit edilecek.

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.