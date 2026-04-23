İçişleri Bakanı Açıkladı: Türkiye Genelindeki Tüm Okullar Hakkında Yeni Kararlar: İşte 7 Maddelik Yeni Model

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 08:25

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olayların ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, okullardaki güvenlik sistemini tamamen yenileyen '7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni hayata geçiriyor. Dijital takip, psikolojik destek ve kolluk kuvvetlerinin anlık müdahalesini içeren bu yeni sistemle Türkiye genelindeki eğitim kurumları artık çok daha sıkı korunacak.

Kaynak: Abdurrahman Şimşek - Halit Turan / Sabah Gazetesi

İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin SABAH'a açıkladığı okullarda alınacak olan yeni önlemler:

Yeni dönemde güvenlik, sadece okul kapısındaki nöbetçiyle değil; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 'çekirdek bir kadroyla' dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanacak.

Artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.

Bakanlık bürokratları öncülüğünde hazırlanan yeni okul güvenliği modelinde, risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.

Okullarda riskler kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Eğitim kurumlarında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki önlemler artırılacak.

Okullarda idareciler ve rehberlik öğretmenleri ile en yakın karakol arasından risklere hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemi entegre edilerek kameralar ile okul çevresi izlenecek.

Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak.

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli bir ağ da yer alacak.

Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli olarak değerlendirmeye alınacak.

Veri paylaşımı ile 'sessiz tehlikeler' önceden tespit edilecek.

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
