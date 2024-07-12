İçindeki Rock Yıldızını Ortaya Çıkaracak 12 Şarkı
İçindeki Rock Yıldızını Ortaya Çıkaracak 12 Şarkı
Hepimizin içinde saklı bir rock yıldızı var, değil mi? Evet, bazılarımızın bu hayali sadece duşta gerçekleşiyor olabilir ama olsun. İçinizdeki rock yıldızını ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Derin nefes alın, saçlarınızı hayali bir rüzgarda savurun ve sizi dünya yıldızı yapacak bu 12 şarkıyla müzik dünyasına adım atın.
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1. Kurban - Uyut Beni
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2. Bon Jovi - You Give Love A Bad Name
3. The Rolling Stones - Paint It, Black
4. Hayko Cepkin - Yalnız Kalsın
5. Ogün Sanlısoy - Büyüdük Aniden
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6. Queen - The Show Must Go On
7. Evanescence - Going Under
8. Şebnem Ferah - Bugün
9. Duman - Dibine Kadar
10. Myrath - I Want to Die
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