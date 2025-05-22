İBB'ye Üçüncü Operasyon: 13 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi için ise adli kontrol talep edildi.

13 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet aldığı öne sürüldü.

MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemelerin direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği iddia edildi.