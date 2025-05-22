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İBB'ye Üçüncü Operasyon: 13 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

İBB'ye Üçüncü Operasyon: 13 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Ekrem İmamoğlu İBB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 19:17

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden aralarında Taner Çetin'in de bulunduğu 16 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Mahkeme 13 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonların üçüncü dalgasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonların üçüncü dalgasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi salı sabahı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında iki kişi ise aranıyordu.

Şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi için ise adli kontrol talep edildi.

13 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet aldığı öne sürüldü.

MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemelerin direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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