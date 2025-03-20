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İBB Ekrem İmamoğlu ile İlgili İddialara "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımıyla Cevap Verdi

İBB Ekrem İmamoğlu ile İlgili İddialara "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımıyla Cevap Verdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.03.2025 - 16:39

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İBB'ye ait 'İBB Tekzip' isimli sosyal medya hesabı, bugün 'Yalanlar ve Gerçekler' başlıklı bir paylaşımda bulundu. O paylaşıma ait detaylar haberimizde 👇

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili deprem gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili deprem gündemdeki yerini koruyor.

Ekrem İmamoğlu bugünkü yeni açıklamasında  'Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir. ' sözlerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "İBB Tekzip" isimli hesap,"Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "İBB Tekzip" isimli hesap,"Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

İBB Tekzip hesabına ait o paylaşımda yazanlar aşağıdaki gibidir 👇

“Lüks konut yalanı"

“Lüks konut yalanı"

'YALAN: 'Lüks içinde yaşıyordu, haksız kazançla elde ettiği paralarla satın aldığı milyonluk villada gözaltına alındı.'

GERÇEK: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşamaktadır. Daha önce bir vakfa tahsis edilen bu taşınmaz, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve kendisinden sonraki başkanların da kullanabilmesi için, başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir. Tıpkı 2019 öncesinde, iktidar partisinin belediye başkanlarına tahsis edilen ve içerisinde lüks villaların bulunduğu Florya’daki yerleşkenin, Ekrem İmamoğlu'nun direktifiyle İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) tahsis edilmesi ve İstanbul halkının kullanımına açılması gibi.'

"Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı yalanı"

"Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı yalanı"

'YALAN: 'Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı, bazı kişilere özel işler verildi; projeler ya tamamlanmadı ya da yarım bırakıldı.'

GERÇEK: Her iki İBB iştirak şirketi de defalarca Sayıştay denetiminden geçmiştir. Müfettişlere tahsis edilen odalar sürekli dolu olmuş, yapılan tüm incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve sözleşmeler defalarca denetlenmiştir. Mülkiye ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan ayrı incelemelerde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

ANCAK; Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla kendisinden önceki dönemle ilgili yapılan iç denetimler sonucunda tespit edilen yüzlerce milyar TL’lik usulsüzlük dosyalarına, İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Bu dosyalar, İBB’ye ait arazilerin düşük bedellerle belli kişilere satılıp, sonrasında yüksek fiyatlarla İBB tarafından tekrar satın alınması, kişilere özel milyon dolarlık burslar, özel araç tahsisleri ve siyasi faaliyetlerde yapılan harcamaları gibi yolsuzluklar içermektedir. Ancak bu dosyaların akıbeti halen bilinmemektedir.'

"Terör örgütüne yardım edildi yalanı"

"Terör örgütüne yardım edildi yalanı"

'YALAN: 'Terör örgütüne yardım edildi, örgüt mensupları ve sempatizanları İPA ve BİMTAŞ bünyesinde işe alındı'.

GERÇEK: Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bu tür suçlamalarla daha önce de karşı karşıya kalmış, tüm yargı süreçlerinden aklanarak çıkmıştır. İBB'de '700 terörist var' iddiası öne sürülmüş, ancak bu kapsamda sadece 41 kişi yargılanmış ve tamamı beraat etmiştir. Dönemin İçişleri Bakanı, bu iddiaları 'Siyasi olarak yapmak zorundaydık' diyerek itiraf etmiştir. İBB’de işe alımlar, büyük bir titizlikle yürütülmekte olup, adaylardan yalnızca sabıka kaydı değil, güvenlik soruşturması da talep edilmektedir. Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır.'

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"Bazı iş insanlarına yardım yapıldı yalanı"

"Bazı iş insanlarına yardım yapıldı yalanı"

'YALAN: 'Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldı.'

GERÇEK: Encümen kararları, İBB Meclisi’nin denetimine tabidir. Bu konuda bugüne kadar muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddia ortaya atılmamıştır.'

"Medya A.Ş. yöneticisi yurt dışına kaçtı yalanı"

"Medya A.Ş. yöneticisi yurt dışına kaçtı yalanı"

YALAN: 'Medya A.Ş yöneticisi yurtdışına kaçtı.'

GERÇEK: Medya A.Ş Yöneticisi E.G, yıllık izin formunu doldurarak, annesiyle birlikte yurt dışına tatile gitmiştir. Operasyon haberinin ardından, dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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