İBB Ekrem İmamoğlu ile İlgili İddialara "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımıyla Cevap Verdi
İBB Ekrem İmamoğlu ile İlgili İddialara "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımıyla Cevap Verdi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İBB'ye ait 'İBB Tekzip' isimli sosyal medya hesabı, bugün 'Yalanlar ve Gerçekler' başlıklı bir paylaşımda bulundu. O paylaşıma ait detaylar haberimizde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili deprem gündemdeki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "İBB Tekzip" isimli hesap,"Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı bir paylaşımda bulundu.
“Lüks konut yalanı"
"Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı yalanı"
"Terör örgütüne yardım edildi yalanı"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bazı iş insanlarına yardım yapıldı yalanı"
"Medya A.Ş. yöneticisi yurt dışına kaçtı yalanı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın