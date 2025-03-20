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Aranan İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın Gözaltına Alındı

Aranan İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın Gözaltına Alındı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 16:14

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Bu isimler arasında İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın da vardı. Aranan Serdal Taşkın gözaltına alındı.

Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında gözaltı kararı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında gözaltı kararı.

19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 104 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu, evinden polisler eşliğinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında gözaltı kararı çıkan isimler arasında İBB yöneticileri, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları da olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden bir tanesi de İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın oldu. 

Mynet'in aktardığı habere göre, Serdal Taşkın yakalanarak gözaltına alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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