Aranan İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın Gözaltına Alındı
Aranan İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın Gözaltına Alındı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında gözaltı kararı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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