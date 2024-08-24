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İBB Depremde En Riskli ve En Güvenli İstanbul İlçelerini Açıkladı

İBB Depremde En Riskli ve En Güvenli İstanbul İlçelerini Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 16:45

Olası Marmara Depremi söz konusu olduğunda vatandaşların en büyük endişesi yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbulİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, Ekol TV'de olası İstanbul Depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yün, İstanbul'un en güvenli ve en riskli ilçelerini açıkladı.

Kaynak: Ekol Haber

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Yaklaşık nüfusu 16 milyon olan İstanbul'da olası bir depreme karşı endişeler artıyor.

Yaklaşık nüfusu 16 milyon olan İstanbul'da olası bir depreme karşı endişeler artıyor.

Uzmanların Marmara Bölgesi'ni olası bir depreme karşı uyarmaya devam ettiği bugünlerde, yetkili isimlerden de açıklama geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"İstanbul depreme hazır diyemiyoruz."

"İstanbul depreme hazır diyemiyoruz."

Murat Yün, yaptığı açıklamalarda İstanbul'un olası bir depreme hazır olmadığına dikkat çekerek 'İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin konut var. Yaklaşık 850 bini ise 2000 yılı öncesinde yapılmıştı. İstanbul depreme hazır diyemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm yasasıyla yaklaşık yüzde 12 ila 13'lük bir yenilenme yaşandığını belirten Yün, bu rakamların ise yetersiz olduğunun altını çizdi.

"Çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz..."

"Çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz..."

Öte yandan deprem olmasa dahi tam 1556 binanın kendi kendine yıkılma potansiyeli olduğunu belirten Yün, hasar alabilecek binalarda ise toplam 2,5 ila 3 milyonluk bir nüfusun yaşadığını aktarıyor.

"Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri" İstanbul'un en riskli ilçeleri olarak belirtiliyor.

"Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri" İstanbul'un en riskli ilçeleri olarak belirtiliyor.

Fatih'ten Silivri'ye kadar olan hatta dikkat çeken Yün, Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının Marmara Denizi’nde olduğunu ve özellikle Avrupa Yakası’nın güney kesimleri (E-5) ile deniz arasında kalan alanların faya yakınlığından dolayı daha riskli olduğunu belirtiyor.

"Zemin olarak İstanbul'un kuzeyi daha sağlam. Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam..."

"Zemin olarak İstanbul'un kuzeyi daha sağlam. Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam..."

Ancak sadece zemine bakarak deprem için güvenli demenin doğru olmadığını belirten Yün, yapının 2018 yılı sonrası yönetmeliklere uygun inşa edilmiş olması gerektiğini de belirtiyor.

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