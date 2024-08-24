İBB Depremde En Riskli ve En Güvenli İstanbul İlçelerini Açıkladı

Murat Yün, yaptığı açıklamalarda İstanbul'un olası bir depreme hazır olmadığına dikkat çekerek 'İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin konut var. Yaklaşık 850 bini ise 2000 yılı öncesinde yapılmıştı. İstanbul depreme hazır diyemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm yasasıyla yaklaşık yüzde 12 ila 13'lük bir yenilenme yaşandığını belirten Yün, bu rakamların ise yetersiz olduğunun altını çizdi.