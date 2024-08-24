İBB Depremde En Riskli ve En Güvenli İstanbul İlçelerini Açıkladı
İBB Depremde En Riskli ve En Güvenli İstanbul İlçelerini Açıkladı
Olası Marmara Depremi söz konusu olduğunda vatandaşların en büyük endişesi yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, Ekol TV'de olası İstanbul Depremi hakkında açıklamalarda bulundu.
Yün, İstanbul'un en güvenli ve en riskli ilçelerini açıkladı.
Kaynak: Ekol Haber
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Yaklaşık nüfusu 16 milyon olan İstanbul'da olası bir depreme karşı endişeler artıyor.
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"İstanbul depreme hazır diyemiyoruz."
"Çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz..."
"Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri" İstanbul'un en riskli ilçeleri olarak belirtiliyor.
"Zemin olarak İstanbul'un kuzeyi daha sağlam. Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam..."
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