9 İlçeye Dikkat: İstanbul’da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise İstanbul’da tespit edilen vaka sayısının 21 olduğunu söyledi. Eryiğit ayrıca, hastalığı taşıyan Culex cinsi sivrisineklerin en fazla görüldüğü ilçeleri de duyurdu.