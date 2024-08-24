9 İlçeye Dikkat: İstanbul’da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor
9 İlçeye Dikkat: İstanbul’da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise İstanbul’da tespit edilen vaka sayısının 21 olduğunu söyledi. Eryiğit ayrıca, hastalığı taşıyan Culex cinsi sivrisineklerin en fazla görüldüğü ilçeleri de duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de ilk kez 2010 yılında görülen Batı Nil Virüsü, sivrisinekler kanalıyla hızla yayılabiliyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtileri olan hastalık, bu yaz da Türkiye’de tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Haber’den Özgür Gökmen Çelenk’e açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, İstanbul’da 21 kişide vaka tespiti yapıldığını ifade etti.
Hastalığı taşıyan Culex cinsi sivrisinekler İstanbul’da yoğun olarak Ümraniye, Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde görülüyor.
Eryiğit, sivrisineklerin sulak ve yeşil alanların olduğu bölgelerde çok daha hızlı ürediğini de sözlerine ekledi.
İBB yetkilisi, “Virüsün artış hızı ne zaman düşer?” sorusuna ise “Batı Nil virüsü çok dayanıklı bir virüs değil. Sivrisinekler bu virüsleri göçmen kuşlardan alır. Enfekte olan sivrisinekler de insanları ısırarak virüsü bulaştırır. Göçmen kuşların göç mevsimi bittiğinde havaların da soğumasıyla birlikte bu sorunun sönümleneceğini düşünüyoruz. Bu tarih de 15 Eylül civarına denk geliyor.” cevabını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın