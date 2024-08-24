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Semt Pazarındaki Silahlı Yer Kapma Kavgası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Semt Pazarındaki Silahlı Yer Kapma Kavgası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 15:45

İstanbul Başakşehir’de bulunan semt pazarında pazarcılar yer kapma meselesi yüzünden kavga etti. Silahların patladığı kavgada bir kişi yaralandı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi. 21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi. 21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silahlı kavganın görüntüleri 👇

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