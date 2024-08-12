Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Beşiktaş’taki Lüks Mekanda Kavga: İş İnsanın Oğlu Hastanelik Oldu

Beşiktaş’taki Lüks Mekanda Kavga: İş İnsanın Oğlu Hastanelik Oldu

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 09:02

Beşiktaş’ta bulunan lüks eğlence mekanında, iş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Mehmet Toplusoy, mekanın güveliği tarafından darbedildi. Yüzünde kırık olan Toplusoy’un, 4 gün hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Mehmet Toplusoy, kendisini darbeden mekanın güvenliğinden şikayetçi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Mehmet Toplusoy, kalabalık bir grupla beraber Beşiktaş’ta bulunan lüks eğlence mekanına gitti.

İş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Mehmet Toplusoy, kalabalık bir grupla beraber Beşiktaş’ta bulunan lüks eğlence mekanına gitti.

En sağdaki Mehmet Toplusoy

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; 20 yaşındaki Mehmet Toplusoy’a mekana giriş sırasında iddiaya göre işletmenin kapısında bulunan ve kulağında kulaklık olan bir çalışan "Sakin eğlenin" şeklinde uyarısında bulundu.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; 20 yaşındaki Mehmet Toplusoy’a mekana giriş sırasında iddiaya göre işletmenin kapısında bulunan ve kulağında kulaklık olan bir çalışan "Sakin eğlenin" şeklinde uyarısında bulundu.

Kaynak

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurmaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurmaya başladı.

Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendisine geldiğinde mekanın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü.

Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendisine geldiğinde mekanın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü.

Hastanede tedavi altına alınan genç adamın yüzünde üç adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darp eden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan D.K. isimli güvenlik görevlisi Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde kendisine yumruk attığını ve karşılık verdiğini söyledi.

Gözaltına alınan D.K. isimli güvenlik görevlisi Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde kendisine yumruk attığını ve karşılık verdiğini söyledi.

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın