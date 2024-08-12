Beşiktaş’taki Lüks Mekanda Kavga: İş İnsanın Oğlu Hastanelik Oldu
Beşiktaş’taki Lüks Mekanda Kavga: İş İnsanın Oğlu Hastanelik Oldu
Beşiktaş’ta bulunan lüks eğlence mekanında, iş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Mehmet Toplusoy, mekanın güveliği tarafından darbedildi. Yüzünde kırık olan Toplusoy’un, 4 gün hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Mehmet Toplusoy, kendisini darbeden mekanın güvenliğinden şikayetçi oldu.
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İş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Mehmet Toplusoy, kalabalık bir grupla beraber Beşiktaş’ta bulunan lüks eğlence mekanına gitti.
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Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; 20 yaşındaki Mehmet Toplusoy’a mekana giriş sırasında iddiaya göre işletmenin kapısında bulunan ve kulağında kulaklık olan bir çalışan "Sakin eğlenin" şeklinde uyarısında bulundu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurmaya başladı.
Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendisine geldiğinde mekanın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü.
Gözaltına alınan D.K. isimli güvenlik görevlisi Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde kendisine yumruk attığını ve karşılık verdiğini söyledi.
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