Meyhanede Kabus Gecesi: Yan Masadan Gelen İkramı Kabul Etmeyince Başlarına Gelmedik Kalmadı
Meyhanede Kabus Gecesi: Yan Masadan Gelen İkramı Kabul Etmeyince Başlarına Gelmedik Kalmadı
İstanbul Beyoğlu’nda bir meyhaneye giden 3 genç kadın, yan masadan gelen alkol ikramını kabul etmeyerek hesabı ödeyip ayrılmak istedi. Bu sırada mekan sahibi gençlerin önünü keserek “Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan' diyerek darbetti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yaşananlara tepki göstererek olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.
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Beyoğlu Cihangir’de bulunan lüks meyhaneye eğlenmek için giden 3 genç kızın başına gelmeyen kalmadı.
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Halk TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre; gençler meyhanede eğlenirken yan masadaki insanlardan rahatsız oldu ve garsonlardan yerlerinin değiştirilmesini istedi.
İddialara göre bir süre sonra genç kızların yanına gelen görevli M.D. adlı kişi, yan masadakileri işaret ederek, “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Genç kızlar bu teklifi kabul etmeyerek masalarının değiştirilmesi talebini yenilediler.
İkramı kabul etmeyen gençler, hesabı isteyip mekandan ayrılmak istedi. Ancak çok fazla hesap gelince hesaba itiraz ettiler. Görevli M.D. genç kızlara "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin." dedi. Bu durumdan rahatsız olan 3 genç kız 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.
Mekandan çıkmaya çalışan 3 genç kızın önü iddialara göre işletme sahibi V.T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi. Bu sırada Y.T. adlı genç kız diğer görevli M.D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Genç kız kendisinin çenesinden tutarak itmeye çalışan M.D.’den kurtulmak için tokat attı. Bu tokattan sonra dehşet görüntüler ortaya çıktı. M.D., Y.T.’nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu.
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Yaşananlar 👇
CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yaşananlara tepki göstererek olayın takipçi olacaklarını söyledi.
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