Meyhanede Kabus Gecesi: Yan Masadan Gelen İkramı Kabul Etmeyince Başlarına Gelmedik Kalmadı

İstanbul Beyoğlu’nda bir meyhaneye giden 3 genç kadın, yan masadan gelen alkol ikramını kabul etmeyerek hesabı ödeyip ayrılmak istedi. Bu sırada mekan sahibi gençlerin önünü keserek “Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan' diyerek darbetti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yaşananlara tepki göstererek olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.