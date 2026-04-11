Hüsamettin Cindoruk Kimdir? Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Neden Vefat Etti?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 12:40

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un vefat haberi gündeme geldi. Uzun yıllar siyasette görev alan Cindoruk farklı görevlerde bulundu. Meclis Başkanlığı ve milletvekilliği yaptı. Siyasi kariyeri boyunca çeşitli partilerde yer aldı. Vefatının ardından hayatı ve görevleri araştırılmaya başlandı.

Hüsamettin Cindoruk Kimdir?

Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir’de doğdu. İlkokulu Ankara Çankaya İlkokulu’nda, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu. 1955 yılında avukatlık yapmaya başladı.

Siyasi kariyerine Demokrat Parti geleneğinde başladı. 1960 darbesi sonrası kapatılan Demokrat Parti’nin devamı niteliğindeki partilerde görev aldı. Doğru Yol Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve genel başkanlık yaptı. Ayrıca Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı görevinde bulundu.

17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekili olarak görev yaptı. 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu. 1993 yılında vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

Hüsamettin Cindoruk Kaç Yaşındaydı?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 doğumluydu. 11 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 92 yaşındaydı.

Hüsamettin Cindoruk Nereli?

Hüsamettin Cindoruk, 1933 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatının bir bölümünü Ankara’da sürdürdü. Siyasi kariyerini Türkiye genelinde yürüttü.

Hüsamettin Cindoruk Neden Vefat Etti?

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 Aralık 2025 tarihinde evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi süreci devam eden Cindoruk’un 11 Nisan 2026 tarihinde 92 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
