Hunter Biden Kimdir? Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden Hakkında Merak Edilenler

Amerika Birleşik Devletleri, güne çarpıcı bir gelişmeyle uyandı. ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırma ve usulsüz silah edinme gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı. Bu gelişme üzerine birçok kişi Hunter Biden hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Robert Hunter Biden kimdir? Kaç yaşında ve eğitimi ne? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.