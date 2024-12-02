onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Hunter Biden Kimdir? Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden Hakkında Merak Edilenler

Hunter Biden Kimdir? Joe Biden'ın Oğlu Hunter Biden Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 11:56

Amerika Birleşik Devletleri, güne çarpıcı bir gelişmeyle uyandı. ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırma ve usulsüz silah edinme gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı. Bu gelişme üzerine birçok kişi Hunter Biden hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Robert Hunter Biden kimdir? Kaç yaşında ve eğitimi ne? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hunter Biden Kimdir?

Hunter Biden Kimdir?

4 Şubat 1970 tarihinde dünyaya gelen Robert Hunter Biden, ABD Başkanlığı görevinde bulunmuş olan ve son seçimlerde adaylıktan çekilen Joe Biden'ın ikinci oğludur.

54 yaşındaki Hunter Biden, Amerikalı bir avukat ve yatırım danışmanıdır. Yatırım ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren Rosemont Seneca Partners'ın kurucu ortağı olan Robert Hunter Biden, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Hunter Biden'ın Eğitimi ve Çalışma Hayatı

Hunter Biden'ın Eğitimi ve Çalışma Hayatı

Hunter Biden, Delaware'de bulunan Katolik Lisesi Archmere Akademisi'nde eğitim aldı. Üniversite hayatında ise 1992 yılında Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitimine devam ederken, bir yıl sonra Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yaptı ve 1996 yılında mezun oldu.

Ünlü isim, kişisel hayatında yaşadığı sıkıntılarla da sık sık gündemi meşgul etti. 2014'te Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticilerinden biri olan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliğine getirillen Hunter Biden, 2019 yılının Nisan ayına kadar burada görev yaptı ve görev süresi dolduktan sonra ayrıldı.

Hunter Biden Neden Gündem Oldu?

Hunter Biden Neden Gündem Oldu?

Yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu için af yetkisini kullanmasıyla birlikte, Hunter Biden hakkındaki suçlamalar tekrardan gündeme oturdu. Joe Biden, daha önce Adalet Bakanlığı'nın işine karışmayacağına dair söz vermişti. Bu sözünü tutmak için çok çabaladığını dile getiren Biden, Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde siyasileştirdiğini savunarak oğlu için af yetkisini kullandığını kamuoyu ile paylaştı.

Hunter Biden Ne ile Suçlanıyordu?

Hunter Biden Ne ile Suçlanıyordu?

Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere atanan özel Savcı David Weiss'in ofisi tarafından California'da 1,4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyordu. 

İddianamede 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya olan Hunter Biden'ın, 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödememenin yanı sıra hileli vergi beyannameleri vererek vergi kaçırdığı söyleniyordu. Bu gelişmelerin üzerine Joe Biden yetkisini kullanarak oğlu için af çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın