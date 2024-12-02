Joe Biden, Adı Skandallara Karışan Oğlu Hunter Biden İçin Tam ve Koşulsuz Af Çıkardı
Joe Biden, Adı Skandallara Karışan Oğlu Hunter Biden İçin Tam ve Koşulsuz Af Çıkardı
Son seçimi Donald Trump’a kaybeden ABD Başkanı Joe Biden, iki davadan hapis cezasıyla karşı karşıya olan oğlu Hunter Biden'ı görevinin son günlerinde resmen affetti. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde 'siyasileştirdiğini' de savunarak affına kılıf buldu.
İşte detaylar…
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ABD Başkanı Joe Biden, iki davadan hapis cezasıyla karşı karşıya olan görevdeki bir Amerikan başkanının hüküm giyen ilk çocuğu olan oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti.
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Biden yazılı açıklamasında oğlunun "hedef alındığını" savundu ve yargılandığı davaları "adli hata" diye tanımladı.
Biden "Göreve geldiğim ilk günden bu yana Adalet Bakanlığı'nın kararına karışmayacağımı söyledim ve oğlumun 'seçilerek, adil olmayan bir şekilde kovuşturulmasını izlediğim halde sözümü tuttum' dedi.
Hunter Biden, Eylül ayında vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmiş ve ateşli silah ruhsatı alırken uyuşturucu bağımlılığı konusunda yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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