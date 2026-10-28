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Hükümet Kadın'da Heyecandan Fincanları Titreten Fehime, 13 Yıl Sonra O Sahneyi Yeniden Oynadı

Hükümet Kadın'da Heyecandan Fincanları Titreten Fehime, 13 Yıl Sonra O Sahneyi Yeniden Oynadı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 10:42
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Hükümet Kadın’ın unutulmaz sahnelerinden biri 13 yıl sonra yeniden hayat buldu. TGRT Haber’de yayınlanan Yasemin’in Penceresi programına konuk olan Sermiyan Midyat ve Gülhan Tekin, filmin çekim günlerine döndü. Gülhan Tekin, isteme merasiminde heyecandan fincanları titrettiği sahneyi stüdyoda yeniden canlandırdı. Midyat ise o sahneyi tam 3 kez çektiklerini açıkladı.

Kaynak: TGRT Haber, Yasemin'in Penceresi

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Sermiyan Midyat ve Gülhan Tekin, Yasemin'in Penceresi'nde Hükümet Kadın günlerini anlattı.

Sermiyan Midyat ve Gülhan Tekin, Yasemin'in Penceresi'nde Hükümet Kadın günlerini anlattı.

2013'te vizyona giren Hükümet Kadın, Midyat'ta çekilmiş ve kısa sürede hafızalara kazınan komedilerden biri olmuştu. Filmin yazarı, yönetmeni ve oyuncularından biri olan Sermiyan Midyat, filmde Faruk Doğu karakterine hayat veriyordu.

Filmde Demet Akbağ, eşinin ölümünün ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturan Xate'yi canlandırmıştı. Faruk'un eşi Fehime'yi ise Gülhan Tekin oynamıştı. İkili, yıllar sonra aynı programda bir araya gelerek setten anılarını paylaştı.

Fehime'nin heyecandan fincanları titrettiği isteme sahnesi tam 3 kez çekildi.

Fehime'nin heyecandan fincanları titrettiği isteme sahnesi tam 3 kez çekildi.

Filmin en çok konuşulan anlarından biri, isteme merasiminde kahve getiren Fehime'nin heyecandan elindeki fincanları titrettiği sahneydi. Seyircilerin yıllardır paylaştığı o kısa an, kamera arkasında sanıldığı kadar kolay çekilmedi. Sermiyan Midyat, programda bu sahneyi 3 kez çektiklerini açıkladı. 

Üstelik bu açıklama, Midyat'ın birkaç gün önce yaptığı bir başka itirafla da dikkat çekici bir karşıtlık oluşturdu. Ünlü yönetmen, Hakan Bilgin ile Sana Dair programında filmin yaklaşık yüzde 65-70'ini oyuncuların haberi olmadan, 'teknik prova' parolasıyla çektiklerini anlatmıştı. Fincan sahnesi ise o tek seferlik çekimlerden biri olmadı.

Gülhan Tekin, 13 yıl sonra aynı sahneyi stüdyoda yeniden canlandırdı.

Gülhan Tekin, 13 yıl sonra aynı sahneyi stüdyoda yeniden canlandırdı.

Programın en çok konuşulan anı ise Gülhan Tekin'in sahneyi yeniden oynamasıydı. Tekin, Fehime'nin isteme merasiminde fincanları titrettiği anı 13 yıl sonra stüdyoda yeniden canlandırdı. Stüdyodaki bu kısa canlandırma, programın nostalji dolu anlarından biri oldu.

Öte yandan Gülhan Tekin, aynı programda Hükümet Kadın'ın kendisi için başka bir anlamı daha olduğunu anlattı. Tekin, eşi Hasan Elmas'la bu filmin setinde tanıştığını söyleyerek filmin 'hayatını değiştirdiğini' ifade etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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