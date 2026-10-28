Hükümet Kadın'da Heyecandan Fincanları Titreten Fehime, 13 Yıl Sonra O Sahneyi Yeniden Oynadı

Filmin en çok konuşulan anlarından biri, isteme merasiminde kahve getiren Fehime'nin heyecandan elindeki fincanları titrettiği sahneydi. Seyircilerin yıllardır paylaştığı o kısa an, kamera arkasında sanıldığı kadar kolay çekilmedi. Sermiyan Midyat, programda bu sahneyi 3 kez çektiklerini açıkladı.

Üstelik bu açıklama, Midyat'ın birkaç gün önce yaptığı bir başka itirafla da dikkat çekici bir karşıtlık oluşturdu. Ünlü yönetmen, Hakan Bilgin ile Sana Dair programında filmin yaklaşık yüzde 65-70'ini oyuncuların haberi olmadan, 'teknik prova' parolasıyla çektiklerini anlatmıştı. Fincan sahnesi ise o tek seferlik çekimlerden biri olmadı.