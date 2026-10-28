Hükümet Kadın'da Heyecandan Fincanları Titreten Fehime, 13 Yıl Sonra O Sahneyi Yeniden Oynadı
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Hükümet Kadın’ın unutulmaz sahnelerinden biri 13 yıl sonra yeniden hayat buldu. TGRT Haber’de yayınlanan Yasemin’in Penceresi programına konuk olan Sermiyan Midyat ve Gülhan Tekin, filmin çekim günlerine döndü. Gülhan Tekin, isteme merasiminde heyecandan fincanları titrettiği sahneyi stüdyoda yeniden canlandırdı. Midyat ise o sahneyi tam 3 kez çektiklerini açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber, Yasemin'in Penceresi
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sermiyan Midyat ve Gülhan Tekin, Yasemin'in Penceresi'nde Hükümet Kadın günlerini anlattı.
Fehime'nin heyecandan fincanları titrettiği isteme sahnesi tam 3 kez çekildi.
Gülhan Tekin, 13 yıl sonra aynı sahneyi stüdyoda yeniden canlandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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