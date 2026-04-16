Hobi Bahçeleri ve Tarım Arazileri İçin Yeni Karar: Hangi Yapıların Yıkılacağı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2026 - 08:56

Tarım arazilerini korumak amacıyla hobi bahçelerine yönelik köklü bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni dönemde, üretim amacından sapan ve villa tipi kaçak yapılaşmaya giden alanlar için yıkım süreci hızlanırken; elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerine de kısıtlama getiriliyor.

Türkiye genelinde tartışma konusu olan hobi bahçeleriyle ilgili yasal çerçeve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeniden şekilleniyor.

Hazırlanan yeni taslakla birlikte, tarım arazilerinin verimliliğini düşüren ve bu alanları lüks konut projelerine dönüştüren uygulamalara karşı sert tedbirler alınacak. Düzenlemenin temel odağını, mülkiyet haklarının yasayla netleştirilmesi ve sahadaki denetimlerin yönetmeliklerle sıkılaştırılması oluşturuyor.

Yeni yol haritasına göre, özellikle tarım arazilerinin ortasına inşa edilen havuzlu villalar ve lüks konut yapıları için tavizsiz bir yıkım süreci işletilecek. Bu yapıların sadece arazi bütünlüğünü bozmakla kalmadığı, aynı zamanda yer altı kaynaklarını kirlettiği tespit edildiği için hukuki zemin daha da güçlendiriliyor. Ancak düzenleme tüm yapıları kapsamıyor; pandemi sürecinde tarım arazilerinin kenarına kurulan küçük ve mütevazı yapılar ile yasalara uygun tarımsal faaliyet yürüten üreticiler bu yaptırımların dışında tutulacak.

Hobi bahçelerinin asıl amacına dönmesini hedefleyen bu adım kapsamında, tarım faaliyeti yapılmayan alanlarda konutlaşmanın önüne geçilecek. Meclis gündeminde yer alan kritik bir maddeye göre, tarım arazilerini amacı dışında kullanan bu tip yerlere elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmeyecek. Böylece plansız yapılaşmanın altyapı destekleri kesilerek, arazilerin sadece gıda üretimi ve gerçek hobi bahçesi mantığıyla kullanılması güvence altına alınacak. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, saha denetimleri artırılarak idari yaptırımlar anında uygulanmaya başlanacak.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
