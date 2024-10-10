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Hız Limitini Aşmayalım: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Hız Limitini Aşmayalım: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:13

Radar alarmı! 🚨 En popüler müzik bulma uygulaması olan Shazam'da bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı? Hepsi bu listede!

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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

2. Milli Vanilli - Girl I'm Gonna Miss You

3. Chappell Roan - Good Luck, Babe!

4. KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido

5. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

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6. Ndotz - Embrace It

7. SEVDALIZA & PABLLO VITTAR & YSEULT - ALIBI

8. FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only

9. Hanumankind & Kalmi - Big Dawgs

10. Benson Boone - Beautiful Things

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