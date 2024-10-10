Hız Limitini Aşmayalım: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Hız Limitini Aşmayalım: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Radar alarmı! 🚨 En popüler müzik bulma uygulaması olan Shazam'da bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı? Hepsi bu listede!
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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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2. Milli Vanilli - Girl I'm Gonna Miss You
3. Chappell Roan - Good Luck, Babe!
4. KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido
5. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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