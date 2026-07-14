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Hip Hop Nasıl Ortaya Çıktı? Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz!

etiket Hip Hop Nasıl Ortaya Çıktı? Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.07.2026 - 13:01
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Biraz da müzik tarihi diyelim mi? Bu sefer odağımıza hip hop müziğin doğuşunu alıyoruz. Uzun süredir hayatımıza solan hip hop tam olarak ne zaman hayatımıza girdi? Gelin şöyle bir zaman turuna çıkalım!

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1970'lerin Bronx sokaklarına gidelim...

1970'lerin başında New York, özellikle de Güney Bronx bölgesi ciddi bir ekonomik kriz, yoksulluk ve çete savaşlarıyla boğuşuyordu. Sosyal haklardan mahrum bırakılan Afro-Amerikalı ve Karayipli gençler de kendilerini ifade edebilecekleri ve şehrin sert gerçeklerinden kaçabilecekleri yeni bir alan yaratmaya ihtiyaç duydular. İşte tam o dönemde de hip hop, bu kaosun içinden doğdu.

Tarihin ilk hip hop partisi de 11 Ağustos 1973'te düzenlendi.

Hip hop müziğinin resmi bir doğum günü varsa, o da kesinlikle 11 Ağustos 1973'tür. DJ Kool Herc bir diğer ismiyle Clive Campbell, Bronx'taki 1520 Sedgwick Avenue adresinde kız kardeşinin doğum günü için bir back-to-school partisi düzenledi. Bu parti, müziğin ve eğlencenin kurallarını sonsuza dek değiştirdi ve tarihin ilk hip hop partisi olarak kayda geçti.

Ve müziği dönüştüren keşif yaşandı.

DJ Kool Herc, partilerde insanların şarkıların vokalsiz, sadece ritim ve davuldan oluşan break dediğimiz en hareketli kısımlarında çılgınca dans ettiğini fark etti. İki ayrı pikap kullanarak aynı plaktan iki adet aldı ve bu ritim pencerelerini yani breakbeat'leri peş peşe çalarak uzatmayı başardı. Bu teknik, hip hop müziğinin temel taşı oldu ve hepimizin de aklına kazındı.

Aslında 4 temel üzerinde şekilleniyor.

Kültür, sokaklarda birbirini besleyen dört ana ayak üzerinde yükseldi:

  • DJ'lik: Müziği üreten ve yönlendiren merkez güç.

  • MC'lik: Mikrofonu eline alıp ritmin üzerine konuşan, hikaye anlatan söz ustaları.

  • Breakdans: Sokaklardaki enerjiyi ve rekabeti dansa döken ritmik hareketler.

  • Graffiti: Şehrin gri duvarlarını renkli birer tuvale dönüştüren, 'ben de buradayım' demenin görsel yolu.

MC'lerin sahneye çıkışı sonrasında rap müziğin doğuşunu sağladı.

İlk başlarda DJ'ler partinin mutlak hakimiydi. Ancak kalabalığı coşturmak, DJ'i anons etmek ve ritme eşlik etmek için mikrofonu alan kişiler yani Master of Ceremonies dediğimiz MC'ler zamanla kendi kafiyelerini ve sözlerini söylemeye başladılar. Bu durum da bugün bildiğimiz rap müziğin ilk adımlarını oluşturmaya başlamıştı.

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Scratch devrimi yaşandı...

DJ Kool Herc’ün açtığı yoldan giden Grandmaster Flash de pikapları adeta birer enstrüman gibi kullanmaya başladı. Plakları eliyle ileri geri oynatarak çıkardığı 'scratch' sesi ve ritmi milimetrik olarak kesme teknikleri, hip hop prodüksiyonunu bir sanata dönüştürdü. Gerçekten de çok iyi oldu!

1979'da hip hop plak şirketlerinin radarına girdi.

Hip hop yıllarca sadece parklarda, bodrum katlarında ve sokak partilerinde yaşayan lokal bir kültür olarak kaldı. Ta ki 1979 yılında The Sugarhill Gang grubunun 'Rapper's Delight' şarkısını çıkarmasına kadar. Bu parça, kaydedilen ve ticari olarak başarı yakalayan ilk büyük rap single'ı oldu ve hip hop'ı Bronx sınırlarının dışına, tüm dünyaya taşıdı!

Ve zaman içinde sokağın sesi küresel bir hale geldi.

İlk başlarda sadece parti müziği olarak görülen rap, Grandmaster Flash & The Furious Five'ın The Message şarkısıyla resmen kabuk değiştirdi. Şarkı yoksulluğu, uyuşturucu probleminden çürüyen sokakları ve ghetto yaşamını sansürsüzce anlatıyordu. Bu sayede hip hop, ezilenlerin ve sesini duyurmak isteyenlerin en güçlü protest aracı haline geldi ve küresel bir devrim başlattı. Zaman içinde de günümüzdeki halini aldı!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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