Hip Hop Nasıl Ortaya Çıktı? Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz!

DJ Kool Herc, partilerde insanların şarkıların vokalsiz, sadece ritim ve davuldan oluşan break dediğimiz en hareketli kısımlarında çılgınca dans ettiğini fark etti. İki ayrı pikap kullanarak aynı plaktan iki adet aldı ve bu ritim pencerelerini yani breakbeat'leri peş peşe çalarak uzatmayı başardı. Bu teknik, hip hop müziğinin temel taşı oldu ve hepimizin de aklına kazındı.