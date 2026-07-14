Hip Hop Nasıl Ortaya Çıktı? Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz!
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Biraz da müzik tarihi diyelim mi? Bu sefer odağımıza hip hop müziğin doğuşunu alıyoruz. Uzun süredir hayatımıza solan hip hop tam olarak ne zaman hayatımıza girdi? Gelin şöyle bir zaman turuna çıkalım!
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1970'lerin Bronx sokaklarına gidelim...
Tarihin ilk hip hop partisi de 11 Ağustos 1973'te düzenlendi.
Ve müziği dönüştüren keşif yaşandı.
Aslında 4 temel üzerinde şekilleniyor.
MC'lerin sahneye çıkışı sonrasında rap müziğin doğuşunu sağladı.
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Scratch devrimi yaşandı...
1979'da hip hop plak şirketlerinin radarına girdi.
Ve zaman içinde sokağın sesi küresel bir hale geldi.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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