Hindistan'daki Görücü Usulü Evlilik Hakkında Daha Önce Duymadığınız Şaşırtıcı Gerçekler

Hindistan'da yapılan görücü usulü evlilikler yüzyıllardır devam ediyor ve adeta ülkenin geleneklerinin bir parçası haline geldi. Hindistan'ın sosyal dokusunu şekillendirmekte önemli bir rol oynamaya devam eden bu evlilikler hakkındaki ilginç gerçeklerden derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇