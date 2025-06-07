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Hiçbir Uçuş Eğitimi Olmadan Yolcu Uçağını Çalıp Gökyüzünde Manevralar Sergileyen Adam

Hiçbir Uçuş Eğitimi Olmadan Yolcu Uçağını Çalıp Gökyüzünde Manevralar Sergileyen Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 10:41

Bir havalimanı çalışanının, dev bir yolcu uçağını çalıp gökyüzünde saatlerce uçması kulağa bir film sahnesi gibi geliyor olabilir. Üstelik bu kişinin pilot lisansı bile yoksa... 2018 yılında yaşanan olayda 28 yaşındaki Richard Russell, Seattle-Tacoma Havalimanı’ndan kalkış yaptı ve bir daha geri dönmedi. Herkesin aklında ise 'Neden?' sorusu vardı. Gelin beraber bakalım...

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Kimdi bu Richard Russsell?

Kimdi bu Richard Russsell?

Richard Russell, Horizon Air’de yer hizmetleri görevlisi olarak çalışan, görünürde sıradan bir gençti. Florida’da doğmuş, çocuk yaşta Alaska’ya taşınmıştı. Üniversite yıllarında tanıştığı eşiyle birlikte küçük bir fırın işletmiş, ardından Washington eyaletine yerleşmişti. 

Sosyal bilimler eğitimi almış, gelecekte ya kendi çalıştığı şirket içinde yönetici olmayı ya da askeri kariyeri düşünmüştü. Ailesine bağlı, gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven biri olarak tanınıyordu. Ancak bu umut dolu hayat planı, 10 Ağustos 2018 günü bambaşka bir yöne evrildi.

O gün havalimanında ne oldu?

O gün havalimanında ne oldu?

Richard Russell, o gün Seattle-Tacoma Havalimanı'na vardığında kimse onun bir uçak çalacağını tahmin edemezdi. 76 koltuklu bir Horizon Air Q400 uçağına bindi, motorları çalıştırdı ve saat 19.33’te havalandı. Uçuş boyunca telsizden yaptığı konuşmalarda hem neşeli hem de şaşkın bir hali vardı. Rainier Dağı ve Olympic Dağları'nı gördüğünde 'Vay canına, bunlar inanılmaz güzeller!' diyerek hayranlığını dile getirdi.

“Bu uçak takla atabilir mi sence?” diye sorup ardından bir takla manevrası denedi. Ancak iniş tekliflerini reddetti. 'Aslında bu şekilde bitmesini umuyordum' diyerek vedalaşır gibi konuştu. Saat 20.46’da, uçağı Puget Sound’daki Ketron Adası'na çakıldı ve hayatını kaybetti.

Kendisi, hiçbir pilot eğitimi almamıştı.

Kendisi, hiçbir pilot eğitimi almamıştı.

Ancak yer hizmetlerinde çalıştığı için uçakların nasıl çalıştığını yüzeysel olarak biliyordu. Telsiz konuşmalarında bir hava trafik kontrolörü, 'Uçağı kullanmakta kendini rahat hissediyor musun?' diye sorduğunda Russell, 'Video oyunu oynadım zamanında, biraz biliyorum işte' şeklinde yanıtladı. 

FBI, yaptığı incelemede Russell’ın internetten uçuş videoları izlediğini ancak profesyonel anlamda bilgi sahibi olmadığını belirtti. Kokpitteki teknik terimleri tanımıyor, irtifa gibi verileri nasıl okuyacağını bile bilmiyordu.

FBI, Richard Russell’ın uçağı isteyerek düşürdüğünü açıkladı. İstese iniş yapabileceği, yeterli yakıtı ve zamanı olduğu belirtildi ama o yapmadı. Geride bıraktığı radyo konuşmaları ve yaşam öyküsü, kimsenin aklına onun böyle bir şey yapabileceğini getirmiyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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