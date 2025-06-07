Hiçbir Uçuş Eğitimi Olmadan Yolcu Uçağını Çalıp Gökyüzünde Manevralar Sergileyen Adam
Bir havalimanı çalışanının, dev bir yolcu uçağını çalıp gökyüzünde saatlerce uçması kulağa bir film sahnesi gibi geliyor olabilir. Üstelik bu kişinin pilot lisansı bile yoksa... 2018 yılında yaşanan olayda 28 yaşındaki Richard Russell, Seattle-Tacoma Havalimanı’ndan kalkış yaptı ve bir daha geri dönmedi. Herkesin aklında ise 'Neden?' sorusu vardı. Gelin beraber bakalım...
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Kimdi bu Richard Russsell?
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O gün havalimanında ne oldu?
Kendisi, hiçbir pilot eğitimi almamıştı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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