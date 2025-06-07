Hiçbir Uçuş Eğitimi Olmadan Yolcu Uçağını Çalıp Gökyüzünde Manevralar Sergileyen Adam

Richard Russell, o gün Seattle-Tacoma Havalimanı'na vardığında kimse onun bir uçak çalacağını tahmin edemezdi. 76 koltuklu bir Horizon Air Q400 uçağına bindi, motorları çalıştırdı ve saat 19.33’te havalandı. Uçuş boyunca telsizden yaptığı konuşmalarda hem neşeli hem de şaşkın bir hali vardı. Rainier Dağı ve Olympic Dağları'nı gördüğünde 'Vay canına, bunlar inanılmaz güzeller!' diyerek hayranlığını dile getirdi.

“Bu uçak takla atabilir mi sence?” diye sorup ardından bir takla manevrası denedi. Ancak iniş tekliflerini reddetti. 'Aslında bu şekilde bitmesini umuyordum' diyerek vedalaşır gibi konuştu. Saat 20.46’da, uçağı Puget Sound’daki Ketron Adası'na çakıldı ve hayatını kaybetti.