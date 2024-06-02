Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Hiçbir Şeyi Kaçırmıyor: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun İmza Törenine Gönderme!

Hiçbir Şeyi Kaçırmıyor: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun İmza Törenine Gönderme!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 22:53

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için düzenlediği imza töreninin ardından rakip taraftarları sinirlendirebilecek bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho için imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho için imza töreni düzenlendi.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam, kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam, kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törenin ardından sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi'den yeni bir paylaşım geldi.

Törenin ardından sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi'den yeni bir paylaşım geldi.

Arjantinli, 30 Temmuz 2023 tarihinde kendisi için Rams Park'ta düzenlenen imza töreninden fotoğrafları yayınladı.

Arjantinli, 30 Temmuz 2023 tarihinde kendisi için Rams Park'ta düzenlenen imza töreninden fotoğrafları yayınladı.

Golcü futbolcu, eşi Wanda Nara ve çocukları ile taraftarları selamladığı anlara "Anılar" notunu düştü.

Golcü futbolcu, eşi Wanda Nara ve çocukları ile taraftarları selamladığı anlara "Anılar" notunu düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
15
10
5
3
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın