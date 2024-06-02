Hiçbir Şeyi Kaçırmıyor: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun İmza Törenine Gönderme!
Hiçbir Şeyi Kaçırmıyor: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun İmza Törenine Gönderme!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için düzenlediği imza töreninin ardından rakip taraftarları sinirlendirebilecek bir paylaşım yaptı.
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Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho için imza töreni düzenlendi.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam, kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törenin ardından sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi'den yeni bir paylaşım geldi.
Arjantinli, 30 Temmuz 2023 tarihinde kendisi için Rams Park'ta düzenlenen imza töreninden fotoğrafları yayınladı.
Golcü futbolcu, eşi Wanda Nara ve çocukları ile taraftarları selamladığı anlara "Anılar" notunu düştü.
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