Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. 1940 Alman bombalamalarında evini kaybeden İngiliz çocuklar.
2. 1926 yılında Amerika'da gerçekleşen Irkçı Ku Klux Klan'ın yürüyüşü.
3. 1940 yılında Hitler ve generalleri Eyfel kulesinin önünde yürüyor.
4. Tarihin ilk atom bombası.
5. Atom Bombası sonrası Hiroshima'da kalan bir insanın izi...
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6. Sadece siyahilerin içtiği bir çeşme.
7. Londra'ya gelen İngiliz askerleri ve Londra'dan tahliye edilen ilkokul çocuklarının karşılaşması.
8. Batı Berlin Duvarı'nda durarak Doğu Berlin'deki ailesini görmeyi bekleyen kadın.
9. Kore Savaşı sırasında yakalanan ve infaz edileceklerini düşünen Çinli askerler.
10. Nagasaki'ye atılan atom bombası.
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11. Çanakkale Savaşı sırasında yaralanan arkadaşını taşıyan ANZAC askeri.
12. Finlandiya'da infaz edilen Red Rebels adlı isyancılar.
13. Amerika'da gerçekleşen Nazi toplantısından bir görüntü.
14. Fransa bombalamaları sırasında siper alan hemşireler.
15. Daha sonrasında birçok medikal soruna yol açtığı anlaşılan Radyum boyaları kullanan şanssız kadınlar.
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