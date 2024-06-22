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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 17:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. 1940 Alman bombalamalarında evini kaybeden İngiliz çocuklar.

1. 1940 Alman bombalamalarında evini kaybeden İngiliz çocuklar.

2. 1926 yılında Amerika'da gerçekleşen Irkçı Ku Klux Klan'ın yürüyüşü.

2. 1926 yılında Amerika'da gerçekleşen Irkçı Ku Klux Klan'ın yürüyüşü.

3. 1940 yılında Hitler ve generalleri Eyfel kulesinin önünde yürüyor.

3. 1940 yılında Hitler ve generalleri Eyfel kulesinin önünde yürüyor.

4. Tarihin ilk atom bombası.

4. Tarihin ilk atom bombası.

5. Atom Bombası sonrası Hiroshima'da kalan bir insanın izi...

5. Atom Bombası sonrası Hiroshima'da kalan bir insanın izi...
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6. Sadece siyahilerin içtiği bir çeşme.

6. Sadece siyahilerin içtiği bir çeşme.

7. Londra'ya gelen İngiliz askerleri ve Londra'dan tahliye edilen ilkokul çocuklarının karşılaşması.

7. Londra'ya gelen İngiliz askerleri ve Londra'dan tahliye edilen ilkokul çocuklarının karşılaşması.

8. Batı Berlin Duvarı'nda durarak Doğu Berlin'deki ailesini görmeyi bekleyen kadın.

8. Batı Berlin Duvarı'nda durarak Doğu Berlin'deki ailesini görmeyi bekleyen kadın.

9. Kore Savaşı sırasında yakalanan ve infaz edileceklerini düşünen Çinli askerler.

9. Kore Savaşı sırasında yakalanan ve infaz edileceklerini düşünen Çinli askerler.

10. Nagasaki'ye atılan atom bombası.

10. Nagasaki'ye atılan atom bombası.
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11. Çanakkale Savaşı sırasında yaralanan arkadaşını taşıyan ANZAC askeri.

11. Çanakkale Savaşı sırasında yaralanan arkadaşını taşıyan ANZAC askeri.

12. Finlandiya'da infaz edilen Red Rebels adlı isyancılar.

12. Finlandiya'da infaz edilen Red Rebels adlı isyancılar.

13. Amerika'da gerçekleşen Nazi toplantısından bir görüntü.

13. Amerika'da gerçekleşen Nazi toplantısından bir görüntü.

14. Fransa bombalamaları sırasında siper alan hemşireler.

14. Fransa bombalamaları sırasında siper alan hemşireler.

15. Daha sonrasında birçok medikal soruna yol açtığı anlaşılan Radyum boyaları kullanan şanssız kadınlar.

15. Daha sonrasında birçok medikal soruna yol açtığı anlaşılan Radyum boyaları kullanan şanssız kadınlar.

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