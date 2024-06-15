Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 13:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı bir çocuk Birleşmiş Milletler beslenme merkezine doğru sürünürken, bir akbaba sabırla bir sonraki yemeğini bekliyor.

1. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı bir çocuk Birleşmiş Milletler beslenme merkezine doğru sürünürken, bir akbaba sabırla bir sonraki yemeğini bekliyor.

Bu fotoğraf Pulitzer Ödülü kazandı ancak fotoğrafçı Kevin Carter üç ay sonra kendi canına kıydı.

2. İki kardeş, 1975 civarında Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı'nda bir elektrik fırtınasının heyecanını yaşıyor.

2. İki kardeş, 1975 civarında Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı'nda bir elektrik fırtınasının heyecanını yaşıyor.

Bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra yıldırım çarptı

3. Güzellik ölçmek adına kullanılan ilginç bir makine.

3. Güzellik ölçmek adına kullanılan ilginç bir makine.

4. Joseph Goebbels, fotografçısının bir Yahudi olduğunu öğreniyor ve nefret içerisinde bakıyor.

4. Joseph Goebbels, fotografçısının bir Yahudi olduğunu öğreniyor ve nefret içerisinde bakıyor.

5. Jersey'in Canavarı olarak bilinen ürkütücü seri katil.

5. Jersey'in Canavarı olarak bilinen ürkütücü seri katil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Che Guevara'nın son anları.

6. Che Guevara'nın son anları.

Bolivya, 9 Ekim 1967.

7. Bir kölenin aldığı kırbaçlar sonucu yaşadığı yara.

7. Bir kölenin aldığı kırbaçlar sonucu yaşadığı yara.

8. 1904'te Coney Island insan Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen insanlar.

8. 1904'te Coney Island insan Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen insanlar.

9. Uganya'da aç bir çocuğun eli.

9. Uganya'da aç bir çocuğun eli.

10. Bir baba, 1999 Kosova Savaşı sırasında kayıp iki oğlunu arıyor.

10. Bir baba, 1999 Kosova Savaşı sırasında kayıp iki oğlunu arıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bu gördüğünüz mermilerin hepsi sadece bir günün sonucu.

11. Bu gördüğünüz mermilerin hepsi sadece bir günün sonucu.

12. Bir çocuğun elinden çıkmış gibi gözüken bu ürkütücü yazıda 'Allah aşkına ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalamayın. Kendimi kontrolo edemiyorum.' yazıyor.

12. Bir çocuğun elinden çıkmış gibi gözüken bu ürkütücü yazıda 'Allah aşkına ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalamayın. Kendimi kontrolo edemiyorum.' yazıyor.

13. Singapur'daki Japon esaretinden serbest bırakıldıktan sonra İngiliz esirleri, 1945.

13. Singapur'daki Japon esaretinden serbest bırakıldıktan sonra İngiliz esirleri, 1945.

14. Nikola Tesla'nın bilinen son fotoğrafı.

14. Nikola Tesla'nın bilinen son fotoğrafı.

15. Çinli gerilla savaşçısı Cheng Ben Hua son anlarında gülümsüyor.

15. Çinli gerilla savaşçısı Cheng Ben Hua son anlarında gülümsüyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın