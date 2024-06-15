Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı bir çocuk Birleşmiş Milletler beslenme merkezine doğru sürünürken, bir akbaba sabırla bir sonraki yemeğini bekliyor.
2. İki kardeş, 1975 civarında Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı'nda bir elektrik fırtınasının heyecanını yaşıyor.
3. Güzellik ölçmek adına kullanılan ilginç bir makine.
4. Joseph Goebbels, fotografçısının bir Yahudi olduğunu öğreniyor ve nefret içerisinde bakıyor.
5. Jersey'in Canavarı olarak bilinen ürkütücü seri katil.
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6. Che Guevara'nın son anları.
7. Bir kölenin aldığı kırbaçlar sonucu yaşadığı yara.
8. 1904'te Coney Island insan Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen insanlar.
9. Uganya'da aç bir çocuğun eli.
10. Bir baba, 1999 Kosova Savaşı sırasında kayıp iki oğlunu arıyor.
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11. Bu gördüğünüz mermilerin hepsi sadece bir günün sonucu.
12. Bir çocuğun elinden çıkmış gibi gözüken bu ürkütücü yazıda 'Allah aşkına ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalamayın. Kendimi kontrolo edemiyorum.' yazıyor.
13. Singapur'daki Japon esaretinden serbest bırakıldıktan sonra İngiliz esirleri, 1945.
14. Nikola Tesla'nın bilinen son fotoğrafı.
15. Çinli gerilla savaşçısı Cheng Ben Hua son anlarında gülümsüyor.
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