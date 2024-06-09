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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 09:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Eski zamanlardan bir dalgıç kıyafeti.

1. Eski zamanlardan bir dalgıç kıyafeti.

2. Amerika'daki çocuk madenciler.

2. Amerika'daki çocuk madenciler.

3. Kazanı patlamış bir buhar treni.

3. Kazanı patlamış bir buhar treni.

4. Veba doktorlarının kullandığı maske.

4. Veba doktorlarının kullandığı maske.

5. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşmanı yanıltmak için kullanılan sahte kafalar.

5. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşmanı yanıltmak için kullanılan sahte kafalar.
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6. Paris'in cehennem temalı kafesi.

6. Paris'in cehennem temalı kafesi.

7. Radyoloji hemşiresinin ürkütücü pozu.

7. Radyoloji hemşiresinin ürkütücü pozu.

8. Ukrayna Savaşı'nın üzücü sonuçları.

8. Ukrayna Savaşı'nın üzücü sonuçları.

9. Ebensee Toplama Kampı mahkumları (1945).

9. Ebensee Toplama Kampı mahkumları (1945).

10. Poro olarak bilinen gizli bir cemiyetin fotoğrafı.

10. Poro olarak bilinen gizli bir cemiyetin fotoğrafı.
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11. Maymun adam olarak bilinen deforme olmuş bir adam.

11. Maymun adam olarak bilinen deforme olmuş bir adam.

12. Gösterisinde gerçek iskelet kullanan palyaço.

12. Gösterisinde gerçek iskelet kullanan palyaço.

13. Vudu büyülerinde kullanılan ürünler satılan bir pazardan görüntü.

13. Vudu büyülerinde kullanılan ürünler satılan bir pazardan görüntü.

14. Meksika'daki mumya müzesi.

14. Meksika'daki mumya müzesi.

15. Çiçek Hastalığına yakalanan kadının kolları.

15. Çiçek Hastalığına yakalanan kadının kolları.

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