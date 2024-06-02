Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Fransa'ya gelen Hintli Askerler, I. Dünya Savaşı, 1914.
2. Genç bir er, 1965'te Da Nang'a Deniz inişi sırasında sahilde bekliyor.
3. Lenin'in düşmüş heykelinin önünde duran çocuk, Etiyopya, 1991.
4. Şah karşıtı manifesto dağıtan solcu kadın. Tahran, İran, 1979.
5. New York'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Alman kaskları ile oluşturulan piramit, 1919.
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6. Caporetto yakınlarındaki Avusturya-Macaristan siper akıncıları, 1917.
7. Dünya Savaşı'nda yakalanan ve sadece 16 yaşındaki Alman uçaksavar askeri.
8. Amerikalı bir asker, 1945'te Okinawa adasındaki iki Japon çocuğuyla erzağını paylaşıyor.
9. Büyük Buhran sırasında iş imkanı için sırada bekleyen erkekler.
10. 1936 yılından bir Noel yemeği.
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11. Fabrikada çalışan çocuklar.
12. H.M.S Sussex'in kenarındaki Mitsubishi Kamikaze Zero'nun izi. 1945.
13. Vardiyasının sonunda ortak duşa girmeyi bekleyen kömür madencisi, 1958, Almanya.
14. İstiridye temizleyicisi olarak çalışan üç çocuk.
15. Bebekler için kullanılması planlanan gaz maskeleri.
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