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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 08:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Fransa'ya gelen Hintli Askerler, I. Dünya Savaşı, 1914.

1. Fransa'ya gelen Hintli Askerler, I. Dünya Savaşı, 1914.

2. Genç bir er, 1965'te Da Nang'a Deniz inişi sırasında sahilde bekliyor.

2. Genç bir er, 1965'te Da Nang'a Deniz inişi sırasında sahilde bekliyor.

3. Lenin'in düşmüş heykelinin önünde duran çocuk, Etiyopya, 1991.

3. Lenin'in düşmüş heykelinin önünde duran çocuk, Etiyopya, 1991.

4. Şah karşıtı manifesto dağıtan solcu kadın. Tahran, İran, 1979.

4. Şah karşıtı manifesto dağıtan solcu kadın. Tahran, İran, 1979.

5. New York'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Alman kaskları ile oluşturulan piramit, 1919.

5. New York'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Alman kaskları ile oluşturulan piramit, 1919.
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6. Caporetto yakınlarındaki Avusturya-Macaristan siper akıncıları, 1917.

6. Caporetto yakınlarındaki Avusturya-Macaristan siper akıncıları, 1917.

7. Dünya Savaşı'nda yakalanan ve sadece 16 yaşındaki Alman uçaksavar askeri.

7. Dünya Savaşı'nda yakalanan ve sadece 16 yaşındaki Alman uçaksavar askeri.

8. Amerikalı bir asker, 1945'te Okinawa adasındaki iki Japon çocuğuyla erzağını paylaşıyor.

8. Amerikalı bir asker, 1945'te Okinawa adasındaki iki Japon çocuğuyla erzağını paylaşıyor.

9. Büyük Buhran sırasında iş imkanı için sırada bekleyen erkekler.

9. Büyük Buhran sırasında iş imkanı için sırada bekleyen erkekler.

10. 1936 yılından bir Noel yemeği.

10. 1936 yılından bir Noel yemeği.
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11. Fabrikada çalışan çocuklar.

11. Fabrikada çalışan çocuklar.

12. H.M.S Sussex'in kenarındaki Mitsubishi Kamikaze Zero'nun izi. 1945.

12. H.M.S Sussex'in kenarındaki Mitsubishi Kamikaze Zero'nun izi. 1945.

13. Vardiyasının sonunda ortak duşa girmeyi bekleyen kömür madencisi, 1958, Almanya.

13. Vardiyasının sonunda ortak duşa girmeyi bekleyen kömür madencisi, 1958, Almanya.

14. İstiridye temizleyicisi olarak çalışan üç çocuk.

14. İstiridye temizleyicisi olarak çalışan üç çocuk.

15. Bebekler için kullanılması planlanan gaz maskeleri.

15. Bebekler için kullanılması planlanan gaz maskeleri.

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