Herkes Bir Yerde, Peki Siz Neredesiniz? Yaz Mevsimi, FOMO ve Başkalarının Hayatında Kendini Kaybetmek

Fear of Missing Out, yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Ancak FOMO, yalnızca katılamadığımız bir etkinliğin yarattığı kısa süreli üzüntü değildir. Çoğu zaman korktuğumuz şey bir tatili, konseri ya da buluşmayı kaçırmak değil, hayatın bizden uzakta, başkalarının bulunduğu bir yerde daha yoğun ve daha gerçek yaşandığı ihtimalidir. FOMO, bir yerde bulunamamaktan çok, insanın kendi hayatında tam olarak bulunamamasıyla ilgilidir.

Yaz mevsimi uzun zamandır dinlenme, yenilenme ve hayatın ağırlığından uzaklaşma fikriyle ilişkilendirilir. Fakat günümüzde yaz yalnızca yaşanacak bir mevsim değil, doğru biçimde yaşanması gereken bir performans alanına dönüşmüş durumda. Tatile çıkılmalı, yeni yerler görülmeli, arkadaşlarla buluşulmalı, eğlenceli etkinliklere katılmalı ve bütün bunlar görünür kılınmalıdır. Yazın güzel geçmesi yetmez; güzel geçtiğinin başkaları tarafından da anlaşılması beklenir. Böylece insan, gerçekten iyi hissedip hissetmediğini düşünmek yerine hayatının dışarıdan yeterince iyi görünüp görünmediğini sorgular. Modern insanın yalnızca çalışırken değil, dinlenirken de üretmesi, gelişmesi ve kendisini gerçekleştirmesi beklenir. Tatil bile dinlenme zamanı olmaktan çıkar, başarıyla tamamlanması gereken bir projeye dönüşür.

Kaç şehir görüldü?

Kaç etkinliğe katılındı?

Kaç unutulmaz an biriktirildi?

Oysa sürekli unutulmaz an üretmeye çalışan bir insan, yaşadığı anların ne kadarını gerçekten hissedebilir?