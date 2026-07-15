Herkes Bir Yerde, Peki Siz Neredesiniz? Yaz Mevsimi, FOMO ve Başkalarının Hayatında Kendini Kaybetmek

Sosyal medya hayatın tamamını değil, seçilmiş ve çoğu zaman özenle düzenlenmiş anlarını gösterir. Tatilde çekilen mutlu bir fotoğrafın öncesindeki tartışmayı, kalabalık masanın ortasında hissedilen yalnızlığı, yolculuğun maddi yükünü ya da fotoğraftan birkaç dakika sonra ortaya çıkan sıkıntıyı görmeyiz.
Karşımıza çıkan şey hayatın kendisi değil, hayatın gösterilmek istenen bölümüdür.
Sosyal medya bu nedenle bir belgeselden çok fragmana benzer. Fragman filmin tamamını anlatmaz, yalnızca en parlak sahneleri bir araya getirir. Sorun, zihnimizin zaman zaman bu fragmanı filmin bütünü sanmasıdır. Kendi hayatımızı içeriden yaşadığımız için bütün yorgunluklarımızı, belirsizliklerimizi ve sıradanlıklarımızı biliriz. Başkalarının hayatını ise dışarıdan, yalnızca onların göstermeyi seçtiği anlar üzerinden değerlendiririz. Böylece kendi kulisimizi başkasının sahnesiyle karşılaştırırız. Leon Festinger’in sosyal karşılaştırma kuramına göre insan, kendisini anlamak için başkalarına bakar. Ancak sosyal medya bu doğal eğilimi kesintisiz çalışan bir karşılaştırma makinesine dönüştürmüştür. Üstelik algoritmalar bize hayatın sıradan ortalamasını değil, dikkatimizi en çok çekecek örnekleri sunar. Böyle bir karşılaştırmanın ardından kendi hayatımızı yetersiz görmemiz şaşırtıcı değildir.
Arzuladığımız Şey Gerçekten Bize mi Ait?
FOMO yalnızca karşılaştırmayla değil, arzu meselesiyle de ilgilidir. Jacques Lacan’a göre insan, neyin arzulanmaya değer olduğunu çoğu zaman başkalarının bakışından öğrenir. Deniz kenarına gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyduğumuz için mi gitmek istiyoruz, yoksa yazın tatile çıkmayan birinin hayatı eksik kabul edildiği için mi? Kalabalık bir masaya gerçekten ihtiyaç duyuyor muyuz, yoksa yalnız görünmekten mi korkuyoruz? Bir etkinliğe deneyimi sevdiğimiz için mi katılıyoruz, yoksa dışında kalmış görünmemek için mi? Bazen insan deneyimin kendisini değil, o deneyimi yaşamış biri olarak görülmeyi arzular. Bir yerde bulunmaktan çok, orada bulunduğunun bilinmesini ister.Ancak başkasının bakışı üzerinden kurulan arzunun sonu yoktur. Gittiğimiz tatil yeterli gelmez, katıldığımız etkinliğin ortasında başka bir etkinliği merak eder, yanımızdaki insanlarla konuşurken başkalarının nerede olduğunu kontrol ederi çünkü ölçüt kendi ihtiyacımız değil, dış dünyanın sürekli değişen bakışı olduğunda hiçbir deneyim yeterli olmaz.
İnsan her şeyi kaçırmamak isterken içinde bulunduğu anı kaçırır.
Søren Kierkegaard, kaygıyı insanın önündeki ihtimallerle ilişkilendirir. Her seçim, seçilmemiş başka olasılıkların gölgesini taşır.
Olgunluk, bütün kapıları açık tutmak değil, seçtiğimiz kapıdan girdikten sonra sürekli koridora bakmamayı öğrenmektir.