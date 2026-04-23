Hercai Dizisinin Oyuncuları Kim, Konusu Ne? Hercai Nereden İzlenir?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.04.2026 - 14:41

Türkiye'nin mistik atmosferli şehri Mardin’in Midyat ilçesinde geçen Hercai, 'İntikamdan aşk doğar mı?' sorusunu merkezine alarak dünya çapında milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı. Modern bir Romeo ve Juliet hikayesi olarak adlandırılan dizi, köklü iki aile olan Şadoğulları ve Aslanbeyler arasındaki kan davasının gölgesinde yeşeren bir aşkı anlatıyor. Peki ya oyuncuları kim? Nereden izlenir? Gelin detaylara geçelim…

Hercai Dizisinin Konusu

Dizinin hikayesi, çocukluğundan beri babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam ateşiyle büyütülen Miran Aslanbey'in planıyla başlıyor. Miran, ailesinin intikamını almak için Şadoğlu ailesinin kızı Reyyan’ı kendine aşık edip sonra terk etmeyi hedefler. Ancak hesaplamadığı bir durum gerçekleşir; Miran, intikam almak istediği düşmanının kızına gerçekten aşık olur. Bin yıllık geleneklerin, törelerin ve büyük sırların arasında kalan çiftin imkansız mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturur.

Hercai Dizisinin Oyuncuları

Dizinin başarısındaki en büyük pay, karakterlere hayat veren oyuncuların performansıdır. İşte öne çıkan isimler:

  • Akın Akınözü (Miran Aslanbey): Öfkesi ile aşkı arasında sıkışmış, güçlü ama yaralı bir adamı canlandırıyor. Bu rol, Akınözü’ne dünya çapında büyük bir şöhret kazandırdı.

  • Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu): Saf, masum ama aşkı için her türlü zorluğa göğüs geren güçlü bir kadını canlandırıyor.

  • Ayda Aksel (Azize Aslanbey): Dizinin kilit ismi ve hikayenin asıl mimarı olan, nefretle beslenen otoriter babaanne rolünde devleşiyor.

  • Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu): Şadoğlu ailesinin geleneklerine bağlı ve sert lideri.

Hercai Dizisi Kaç Bölüm ve Nereden İzlenir?

Dizi toplamda 69 bölüm olarak 3 sezon devam etti. Tüm bölümlerine ulaşmak isteyen yurt dışı ve yurt içi izleyicileri için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

  • YouTube Resmi Kanalı: Hercai'nin resmi YouTube kanalı, tüm bölümleri Full HD kalitesinde sunuyor. Ayrıca birçok dilde otomatik altyazı seçeneği mevcut.

  • atv Resmi Web Sitesi: Yayıncı kuruluş olan atv'nin arşivinden bölümlere ulaşılabilir.

  • Uluslararası Platformlar: Dizi, birçok ülkede farklı isimlerle (örneğin İspanyolca konuşulan ülkelerde 'Hercai: Amor y Venganza') yerel kanallarda ve dijital platformlarda yayınlanmaya devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Hercai kelimesinin anlamı nedir?

'Hercai', Türkçede tutarsız, kararsız veya aşkta sadık olmayan kişi anlamına gelir. Dizide ise bir çiçeğin hikayesine atıfta bulunarak, 'verdiği sözü tutamayan' anlamında sembolik bir kullanım taşır.

Hercai dizisi gerçek bir hikaye mi?

Dizi, yazar Sümeyye Koç'un aynı isimli popüler romanından uyarlanmıştır. Kurgusal bir hikaye olmasına rağmen, bölgedeki aşiret kültürü ve geleneksel motiflerden esinlenilmiştir.

Hercai nerede çekildi?

Dizi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Mardin ilinin Midyat ilçesinde çekilmiştir. Dizideki tarihi konaklar ve taş evler, bölgenin gerçek mimari dokusunu yansıtmaktadır.

Dizi kaç sezon ve kaç bölüm sürdü?

Hercai toplamda 3 sezon sürmüştür ve 69. bölümüyle final yaparak ekran yolculuğunu tamamlamıştır.

Miran ve Reyyan karakterlerini canlandıran oyuncular gerçek hayatta sevgili mi?

Hayır. Akın Akınözü ve Ebru Şahin profesyonel iş arkadaşlarıdır; gerçek hayatta partner değillerdir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
