Her Şey Neden Birbirine Benzemeye Başladı? Psikologlar Bu Sıkıcılığın Adını Koydu
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Günümüzün şarkıları, dizileri, hatta futbol maçları size de eskisi kadar heyecan vermiyorsa yalnız değilsiniz. Hatta her gününüz birbirinin aynısı gibi geliyorsa da yalnız değilsiniz.
Singapur'daki psikologlar bu duygunun arkasında 'aşırı seçilim' adını verdikleri bir süreç olduğunu öne sürdü. Onlara göre en iyi işleyeni bulup kopyalamakta o kadar ustalaştık ki farklı olan her şey yavaş yavaş kayboluyor!
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Herkes Aynı Formülü Kopyalıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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