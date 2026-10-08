Her Şey Neden Birbirine Benzemeye Başladı? Psikologlar Bu Sıkıcılığın Adını Koydu

Günümüzün şarkıları, dizileri, hatta futbol maçları size de eskisi kadar heyecan vermiyorsa yalnız değilsiniz. Hatta her gününüz birbirinin aynısı gibi geliyorsa da yalnız değilsiniz.

Singapur'daki psikologlar bu duygunun arkasında 'aşırı seçilim' adını verdikleri bir süreç olduğunu öne sürdü. Onlara göre en iyi işleyeni bulup kopyalamakta o kadar ustalaştık ki farklı olan her şey yavaş yavaş kayboluyor!

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