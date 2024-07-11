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Her Seferinde İlk Defa Dinliyormuş Gibi Haz Veren 14 Şarkı

etiket Her Seferinde İlk Defa Dinliyormuş Gibi Haz Veren 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 19:05

Ne kadar yeni müzik keşfetmek çok güzel bir olay olsa da bazı şarkıların yerini hiçbir şey dolduramaz... Yaşanmış anılar, hayaller bu şarkıların kıymetini gösterir. 

Sizin vazgeçemediğiniz şarkınız hangisi?

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1. I Wanna Be Yours

2. Of Monsters and Men - Little Talks

3. Sia - Cheap Thrills (Official Lyric Video) ft. Sean Paul

4. Vance Joy - 'Riptide' Official Video

5. The Neighbourhood - Sweater Weather (Official Video)

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6. Bruno Mars - Talking To The Moon (Official Lyric Video)

7. i love you

8. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)

9. Feeling Whitney

10. Rihanna - S&M

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11. Seafret - Atlantis (Official Video)

12. Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko

13. Julia Michaels - Heaven

14. SYML - Where's My Love (Acoustic)

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