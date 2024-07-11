Her Seferinde İlk Defa Dinliyormuş Gibi Haz Veren 14 Şarkı
Her Seferinde İlk Defa Dinliyormuş Gibi Haz Veren 14 Şarkı
Ne kadar yeni müzik keşfetmek çok güzel bir olay olsa da bazı şarkıların yerini hiçbir şey dolduramaz... Yaşanmış anılar, hayaller bu şarkıların kıymetini gösterir.
Sizin vazgeçemediğiniz şarkınız hangisi?
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1. I Wanna Be Yours
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2. Of Monsters and Men - Little Talks
3. Sia - Cheap Thrills (Official Lyric Video) ft. Sean Paul
4. Vance Joy - 'Riptide' Official Video
5. The Neighbourhood - Sweater Weather (Official Video)
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6. Bruno Mars - Talking To The Moon (Official Lyric Video)
7. i love you
8. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)
9. Feeling Whitney
10. Rihanna - S&M
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