Her Sabah Aynı Ritüel: Türk Kahvesinin Sizi Şaşırtacak 10 Faydası

Balıkesir'in sabahları bende hep aynı ritüelle başlar; gün ağarır ağarmaz Coffee in Munchies'in kapısından içeri süzülürüm ve o an, şehrin gürültüsü sanki bir perde geriye çekilir. Kahve kokusu önce burnuma, sonra da omuzlarıma değer; adeta günün henüz yazılmamış satırlarını bana fısıldar gibi. Fincanım hiç değişmez: sade, köpüğü tam kıvamında, telvesi sabırla dibe çökmüş bir Türk kahvesi. Ama o değişmeyen sadeliğin çevresinde dönen dünya hiç durmaz; her sabah başka bir ezgiyle uyanır kulaklarım. Bazen bir Fransız şansonunun, chanson française'in hüzünlü ve zarif tınısı süzülür masama; bir Édith Piaf ya da Yves Montand nağmesi, sabah ışığıyla birlikte fincanın buharına karışır. Bazen neyin ya da kanunun ardından yükselen bir taksim, ustanın parmak uçlarında doğaçlama bir yolculuğa çıkarır beni; her nota, bir öncekinin izini sürerek yeni bir yol açar. Bazen Ortadoğu'nun kadim ezgileri, yüzyılların tozunu üstünden silkeleyip kulağıma bir şeyler anlatır çöl rüzgârının, kervan yollarının, unutulmuş şehirlerin hikâyesini. Bazen de bir klasik müzik parçası, sabahın çiy tanelerini nota nota dizer, günün geri kalanına sakin bir çerçeve çizer. Müzik karışıktır, değişkendir, günün ruh haline göre şekil alır ama kahvem hep sadedir. Ve aslında bu sadelik, bir sadakattir: yüzyıllardır değişmeden gelen bir geleneğe, bir kültüre, bir yaşam biçimine duyulan sadakat.

Çünkü Türk kahvesi, bir fincandan çok daha fazlasıdır. O, Osmanlı sarayının merasim odalarından mahalle kahvehanelerine, düğün dünürlüklerinden edebiyat sohbetlerine kadar uzanan canlı bir hafızadır; nesilden nesile, elden ele, fincandan fincana aktarılmış bir dildir. 2013 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması hiç de tesadüf değildir çünkü; Türk kahvesi, pişirilme biçiminden içilme törenine, fincandaki telveden bakılan fala kadar başlı başına bir kültürel kod taşır içinde. Misafire ikram edilen ilk şeydir o; bir sohbetin açılış cümlesi, bir dostluğun küçük ama anlamlı jesti, bazen de bir kararın öncesindeki o kısa, kıymetli sessizliktir. Köpüğünün kıvamına, pişirilirken gösterilen sabra, yudumlanırken geçen zamana kadar her ayrıntısında bir felsefe gizlidir: acele etmemenin, anı uzatmanın, küçücük bir ritüele koca bir anlam yüklemenin felsefesi.

Ne var ki Türk kahvesinin cazibesi yalnızca kültürel ve duygusal derinliğiyle sınırlı kalmıyor. Kavrulmuş çekirdeklerin ince öğütülmüş halinden, hiçbir filtreden geçmeden doğrudan fincana dökülen bu içecek, son yıllarda bilimin de giderek daha fazla ilgisini çekiyor. İçerdiği antioksidanlardan kafein etkisine, sindirim sistemine katkısından zihinsel uyanıklığa kadar pek çok araştırmaya konu oluyor; geleneğin yüzyıllardır sezgiyle bildiğini, laboratuvarlar bugün rakamlarla doğruluyor. Peki her sabah aynı sadelikle içtiğimiz bu kadim içecek, bedenimize ve zihnimize gerçekte neler sunuyor? Onedio okuru için bir itiraf: sade kahvenin sessiz dostluğu başka bir şey. İşte bu dostluğun sırrı, geleneğin ve bilimin ortak ışığında öne çıkan, Türk kahvesinin on önemli faydası.