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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 11:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. 2024 yılının başından itibaren Meksika'da öldürülen politikacılar.

1. 2024 yılının başından itibaren Meksika'da öldürülen politikacılar.

2. Avrupa'nın komiklik adına yapılmış bir haritası.

2. Avrupa'nın komiklik adına yapılmış bir haritası.

3. Cadı avları sırasında ölen kişi sayısı.

3. Cadı avları sırasında ölen kişi sayısı.

4. Avrupa'nın ulusal sembolleri.

4. Avrupa'nın ulusal sembolleri.

5. Dünya İngilizce seviyeleri.

5. Dünya İngilizce seviyeleri.
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6. Çin'in en ünlü marka ve şirketleri.

6. Çin'in en ünlü marka ve şirketleri.

7. Afrika'nın popülasyon yoğunluğu haritası.

7. Afrika'nın popülasyon yoğunluğu haritası.

8. Erkek sporlarında günümüz dünya şampiyonları.

8. Erkek sporlarında günümüz dünya şampiyonları.

9. Ülkelerdeki en popüler sporlar.

9. Ülkelerdeki en popüler sporlar.

10. Gerçek boyutlarına göre ülkeler.

10. Gerçek boyutlarına göre ülkeler.
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11. Dünyanın en vahşi şehirleri.

11. Dünyanın en vahşi şehirleri.

12. Sulardaki plastik kirliliğinin yüzde 95'i bu nehirlerden geliyor!

12. Sulardaki plastik kirliliğinin yüzde 95'i bu nehirlerden geliyor!

13. 1444 yılında Avrupa.

13. 1444 yılında Avrupa.

14. Espri yaparken kullanılan numaralar.

14. Espri yaparken kullanılan numaralar.

15. Amerika'nın en tehlikeli şehirleri.

15. Amerika'nın en tehlikeli şehirleri.

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