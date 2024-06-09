Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. 2024 yılının başından itibaren Meksika'da öldürülen politikacılar.
2. Avrupa'nın komiklik adına yapılmış bir haritası.
3. Cadı avları sırasında ölen kişi sayısı.
4. Avrupa'nın ulusal sembolleri.
5. Dünya İngilizce seviyeleri.
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6. Çin'in en ünlü marka ve şirketleri.
7. Afrika'nın popülasyon yoğunluğu haritası.
8. Erkek sporlarında günümüz dünya şampiyonları.
9. Ülkelerdeki en popüler sporlar.
10. Gerçek boyutlarına göre ülkeler.
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11. Dünyanın en vahşi şehirleri.
12. Sulardaki plastik kirliliğinin yüzde 95'i bu nehirlerden geliyor!
13. 1444 yılında Avrupa.
14. Espri yaparken kullanılan numaralar.
15. Amerika'nın en tehlikeli şehirleri.
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