Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. Amerika'daki eyaletlerde en büyük iş veren firmalar.
2. Hayvanat bahçelerinde insan sergilemiş ülkeler...
3. Brezilya ve Avrupa'nın boyutları karşılaştırılırsa.
4. Avrupa'da ortalama tren hızları.
5. Avrupa ülkelerindeki insanların öğrenmek istediği diller.
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6. Avrupa'daki minimum oy verme yaşı.
7. Amerika'da ortalama evlilik yaşı.
8. "Dünya liderlerinin şu anki yaşı.
9. En çok futbol kulübüne sahip ülkeler.
10. İşgücünde kadın yüzdeleri.
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11. Yazın Norveçliler tarafından tercih edilen tatil yerleri.
12. En kel ülkeler.
13. 1898'den itibaren dünyadaki depremlerin haritası.
14. Ortalama yıllık tornado sayısı.
15. Çin'in eski Avrupa haritası.
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