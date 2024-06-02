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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 16:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Amerika'daki eyaletlerde en büyük iş veren firmalar.

1. Amerika'daki eyaletlerde en büyük iş veren firmalar.

2. Hayvanat bahçelerinde insan sergilemiş ülkeler...

2. Hayvanat bahçelerinde insan sergilemiş ülkeler...

3. Brezilya ve Avrupa'nın boyutları karşılaştırılırsa.

3. Brezilya ve Avrupa'nın boyutları karşılaştırılırsa.

4. Avrupa'da ortalama tren hızları.

4. Avrupa'da ortalama tren hızları.

5. Avrupa ülkelerindeki insanların öğrenmek istediği diller.

5. Avrupa ülkelerindeki insanların öğrenmek istediği diller.
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6. Avrupa'daki minimum oy verme yaşı.

6. Avrupa'daki minimum oy verme yaşı.

7. Amerika'da ortalama evlilik yaşı.

7. Amerika'da ortalama evlilik yaşı.

8. "Dünya liderlerinin şu anki yaşı.

8. "Dünya liderlerinin şu anki yaşı.

9. En çok futbol kulübüne sahip ülkeler.

9. En çok futbol kulübüne sahip ülkeler.

10. İşgücünde kadın yüzdeleri.

10. İşgücünde kadın yüzdeleri.
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11. Yazın Norveçliler tarafından tercih edilen tatil yerleri.

11. Yazın Norveçliler tarafından tercih edilen tatil yerleri.

12. En kel ülkeler.

12. En kel ülkeler.

13. 1898'den itibaren dünyadaki depremlerin haritası.

13. 1898'den itibaren dünyadaki depremlerin haritası.

14. Ortalama yıllık tornado sayısı.

14. Ortalama yıllık tornado sayısı.

15. Çin'in eski Avrupa haritası.

15. Çin'in eski Avrupa haritası.

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