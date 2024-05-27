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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 17:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.   Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin haritası.

1. Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin haritası.

2. 1990 yılından itibaren dünyanın en yeni ülkeleri.

2. 1990 yılından itibaren dünyanın en yeni ülkeleri.

3. 2001 ve 2021 yılları arası Hindistan'daki doğum oranları arası fark.

3. 2001 ve 2021 yılları arası Hindistan'daki doğum oranları arası fark.

4. Amerika ve Çin'in boyutsal karşılaştırılması.

4. Amerika ve Çin'in boyutsal karşılaştırılması.

5. İngiltere ve Fransa aynı popülasyona sahip olsalar da, İngiltere, Fransa'dan 4 kat daha küçük!

5. İngiltere ve Fransa aynı popülasyona sahip olsalar da, İngiltere, Fransa'dan 4 kat daha küçük!
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6. Aztek İmparatorluğu'nun kapital şehri.

6. Aztek İmparatorluğu'nun kapital şehri.

7. Fiziksel olarak aktif olmayan yetişkin yüzdeleri.

7. Fiziksel olarak aktif olmayan yetişkin yüzdeleri.

8. Güney Amerika'da insanlar ile iletişime geçmemiş kabilelerin haritası.

8. Güney Amerika'da insanlar ile iletişime geçmemiş kabilelerin haritası.

9. Japonya'nın beyaz bölgeleri, kırmızı bölgeleri ile aynı popülasyona sahip!

9. Japonya'nın beyaz bölgeleri, kırmızı bölgeleri ile aynı popülasyona sahip!

10. Amerika'da çocuk evlilik yasaları.

10. Amerika'da çocuk evlilik yasaları.
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11. Avrupa'da zenginlik dağılımındaki eşitsizlik oranları.

11. Avrupa'da zenginlik dağılımındaki eşitsizlik oranları.

12. Amerika'da aşılar kullanılabilir hale geldikten sonra ölüm yüzdesi.

12. Amerika'da aşılar kullanılabilir hale geldikten sonra ölüm yüzdesi.

13. Balkanların etnografik haritası.

13. Balkanların etnografik haritası.

14. Dünya deprem haritası.

14. Dünya deprem haritası.

15. Avrupa'da ortalama haftalık çalışma saatleri.

15. Avrupa'da ortalama haftalık çalışma saatleri.

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