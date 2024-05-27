Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin haritası.
2. 1990 yılından itibaren dünyanın en yeni ülkeleri.
3. 2001 ve 2021 yılları arası Hindistan'daki doğum oranları arası fark.
4. Amerika ve Çin'in boyutsal karşılaştırılması.
5. İngiltere ve Fransa aynı popülasyona sahip olsalar da, İngiltere, Fransa'dan 4 kat daha küçük!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Aztek İmparatorluğu'nun kapital şehri.
7. Fiziksel olarak aktif olmayan yetişkin yüzdeleri.
8. Güney Amerika'da insanlar ile iletişime geçmemiş kabilelerin haritası.
9. Japonya'nın beyaz bölgeleri, kırmızı bölgeleri ile aynı popülasyona sahip!
10. Amerika'da çocuk evlilik yasaları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Avrupa'da zenginlik dağılımındaki eşitsizlik oranları.
12. Amerika'da aşılar kullanılabilir hale geldikten sonra ölüm yüzdesi.
13. Balkanların etnografik haritası.
14. Dünya deprem haritası.
15. Avrupa'da ortalama haftalık çalışma saatleri.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın