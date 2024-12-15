Hepsinin Çiçeği Burnunda: Yakın Zamanda Dinleyicilerle Buluşan 10 Enfes Şarkı
Hepsinin Çiçeği Burnunda: Yakın Zamanda Dinleyicilerle Buluşan 10 Enfes Şarkı
Yakın zamanda müzik platformlarında dinleyicilerle buluşan enfes parçaları bu listeye ekledik. İçlerinden mutlaka sevebileceğin bir şarkı bulabileceksin!
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1. Twenty One Pilots - The Line
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2. Sofi Tukker - Bread
3. Frank Sinatra - I've Got A Crush On You
4. Yavuz Çetin - Çok İstiyorum
5. Ariana Grande - Popular
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6. JR Tango Riquelmista & Manu Chao - La Despedida
7. Lucy Liyou - Blush
8. Franz Ferdinand - Night Or Day
9. ELIOZIE - TheBiz
10. ero808 & FETISH - MY TYPE
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