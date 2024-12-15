onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hepsinin Çiçeği Burnunda: Yakın Zamanda Dinleyicilerle Buluşan 10 Enfes Şarkı

etiket Hepsinin Çiçeği Burnunda: Yakın Zamanda Dinleyicilerle Buluşan 10 Enfes Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 21:23

Yakın zamanda müzik platformlarında dinleyicilerle buluşan enfes parçaları bu listeye ekledik. İçlerinden mutlaka sevebileceğin bir şarkı bulabileceksin!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Twenty One Pilots - The Line

2. Sofi Tukker - Bread

3. Frank Sinatra - I've Got A Crush On You

4. Yavuz Çetin - Çok İstiyorum

5. Ariana Grande - Popular

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. JR Tango Riquelmista & Manu Chao - La Despedida

7. Lucy Liyou - Blush

8. Franz Ferdinand - Night Or Day

9. ELIOZIE - TheBiz

10. ero808 & FETISH - MY TYPE

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın