Hepsi Binlerce Yıllık: Van Gölü'nde Boyları 40 Metreyi Bulan Oluşumlar İçin Guinness Başvurusu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler için 'Guinness Rekorlar Kitabı' süreci başlatıldı. Başvuruda ön elemeden geçildiği açıklandı.

Boyları 40 metreyi bulan ve oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitler, aynı zamanda ‘su altı peribacaları' olarak adlandırılıyor.

Van'da Guinness hazırlığı başladı.

Fotoğraf: Orhan Sağlam / AA

Van Gölü’nde yer alan ‘su altı peribacaları' olarak da adlandırılan dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için hazırlıklar başladı. Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, resmi sürecin başladığını açıkladı. Daha önce ailesiyle tatil için geldiği kentte, gölün derinliklerinde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin varlığını öğrendikten sonra araştırma yapan Karagöl, bunları uluslararası alanda tanıtmak için çalışma başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karagöl, Van ile ilgili uluslararası boyutu olan projeler üzerine düşünürken Van Gölü'nde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin aklına geldiğini belirtti ve 'Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mikrobiyalitleri taşıma fikrini geliştirdim. Bu çerçevede aralık ayının ikinci yarısında ilk başvuruyu temsilcilik olarak yaptık. Ön elemeden geçtik ve şu anda ikinci değerlendirme aşamasındayız. ' ifadelerini kullandı.

Oluşumları binlerce yıl sürdü, boyları ise 40 metreyi buluyor.

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin oluşumunun binlerce yıl sürdüğü belirtiliyor. Mikrobiyalitler, siyanobakteriler ve bazı alglerin sudaki kalsiyum karbonatı çökeltmesi ve tortuları yakalamasıyla oluşuyor. Cansız gibi görünseler de canlı birer mikroorganizma konakçısı olan mikrobiyalitler, dünyadaki en eski hayat formlarının izlerini taşıyor. Bu sebeple bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
