Hepsi Binlerce Yıllık: Van Gölü'nde Boyları 40 Metreyi Bulan Oluşumlar İçin Guinness Başvurusu!

Van Gölü’nde yer alan ‘su altı peribacaları' olarak da adlandırılan dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için hazırlıklar başladı. Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, resmi sürecin başladığını açıkladı. Daha önce ailesiyle tatil için geldiği kentte, gölün derinliklerinde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin varlığını öğrendikten sonra araştırma yapan Karagöl, bunları uluslararası alanda tanıtmak için çalışma başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karagöl, Van ile ilgili uluslararası boyutu olan projeler üzerine düşünürken Van Gölü'nde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin aklına geldiğini belirtti ve 'Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mikrobiyalitleri taşıma fikrini geliştirdim. Bu çerçevede aralık ayının ikinci yarısında ilk başvuruyu temsilcilik olarak yaptık. Ön elemeden geçtik ve şu anda ikinci değerlendirme aşamasındayız. ' ifadelerini kullandı.