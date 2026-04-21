Çay Posasını Lavaboya Dökenler Bin Pişman: Kimse Bilmiyor ama Evin Gizli Yardımcısı!

1. Buzdolabındaki O İnatçı Kokulara Elveda!

Buzdolabını ne kadar temizlerseniz temizleyin o peynir-soğan karışımı koku gitmiyor mu? Kurutulmuş çay posasını bir kaseye koyun ve rafa yerleştirin. Çay yaprakları, ortamdaki kötü kokuları bir sünger gibi hapseder.

Minik Bir Not: Bu yöntemi ayakkabılıklar için de kullanabilirsiniz. Tabii çöp kutusunun dibine de bir peçetenin içinde yerleştirebilirsiniz.

2. Aynalarınız ve Camlarınız Elmas Gibi Parlasın

Pahalı cam temizleyicilere para saçmaya son. İyice soğumuş, şekersiz çay demiyle ıslatılmış yumuşak bir bez, camdaki parmak izlerini ve lekeleri saniyeler içinde söker atır. Üstelik hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan!

3. Bitkileriniz İçin Doğal Bir 'Doping' Etkisi

Saksıdaki çiçekleriniz boynunu mu büktü? Çay posası, toprak için harika bir organik gübredir. Toprağın pH dengesini düzenler ve bitkilerin daha gür büyümesini sağlar.

Dikkat: Şekerli çay dökmeyin, yoksa karıncaları misafir edebilirsiniz!

4. Mutfaktaki El Kokularını Şak Diye Keser

Balık temizlediniz veya soğan-sarımsak doğradınız... Sabun bile o kokuyu çıkaramıyor mu? Avucunuza bir miktar çay posası alın ve ellerinizi ovalayın. Kokunun nasıl uçup gittiğine inanamayacaksınız.

5. Göz Altı Torbalarına ve Yorgunluğa Son Verin

Uykusuz bir gecenin sabahında aynaya bakmak istemiyor musunuz? Kullanılmış ve ılımış çay poşetlerini (veya bir pamuk yardımıyla demi) gözlerinizin üzerine koyup 10 dakika bekleyin. Çaydaki tanenler şişliği indirir ve o yorgun ifadeyi siler süpürür.